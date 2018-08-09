Ломаченко оказался хорош в синхронных прыжках в воду (видео)

13:58, 09 августа 2018
Бокс
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Василий Ломаченко / boxingscene.com

Чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко показал болельщикам в  Instagram, что он хорош не только в ринге, но и в воде.

Как оказалось, Ломаченко отлично владеет техникой синхронных прыжков в воду. Еще и делает это без рук. Отметим, что компанию Ломаченко составил абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.

Напомним, что Василий Ломаченко восстанавливается после операции на плече.

Недавно стала известна дата следующего поединка украинского боксера - 1 декабря.

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Теги: #Василий Ломаченко#Александр Усик