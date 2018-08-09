Ломаченко оказался хорош в синхронных прыжках в воду (видео)
13:58, 09 августа 2018Бокс
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Украинский боксер продолжает отдыхать в Одесской области.
Василий Ломаченко / boxingscene.com
Чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко показал болельщикам в Instagram, что он хорош не только в ринге, но и в воде.
Как оказалось, Ломаченко отлично владеет техникой синхронных прыжков в воду. Еще и делает это без рук. Отметим, что компанию Ломаченко составил абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.
Напомним, что Василий Ломаченко восстанавливается после операции на плече.
Недавно стала известна дата следующего поединка украинского боксера - 1 декабря.
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