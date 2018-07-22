Усик готов подняться в супертяжелую весовую категорию и провести бой с чемпионом WBC Белью

Британский чемпион уже ответил согласием на проведение боя.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик намекнул на своего следующего соперника после победы над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии в Москве.

В интервью после боя Усик заявил, что готов принять вызов Тони Беллью и провести с ним бой в тяжелом или супертяжелом весе, сообщает Isport.

"После этого поединка нам с командой надо хорошо отдохнуть и восстановится, и тогда мы подумаем. Я слышал, что Тони Беллью говорил, что хочет боя с победителем Суперсерии, и он как раз боксирует в супертяжелой весовой категории. Мой друг, я готов. Если он не захочет спуститься в тяжелый вес, я с удовольствием поднимусь в супертяжелый", – сказал Усик.

Накануне Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

Он стал первым украинским и четвертым в мире абсолютным чемпионом мира, который владел четырьмя чемпионскими поясами.

По статистике Усик нанес почти тысячу ударов за бой.

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После победы в ринге Александр Усик бросил вызов Тони Беллью, а на пресс-конференции повторил желание провести бой с британцем. Позже и сам Беллью ответил согласием провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

Мурат Гассиев признал, что Усик был самым сложным соперником в его карьере, а также отметил поддержку украинца в зале.

Отметим, что в углу ринга Усику помогал Анатолий Ломаченко. отец двукртаного олимпийского чемпиона и чемпиона мира по боксу среди профессионалов Василия Ломаченко. Его, а также других отцов Усик поблагодарил после боя.