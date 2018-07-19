Усик - Гассиев: история пути к бою за титул абсолютного чемпиона

В субботу состоится поединок, в котором украинский и российский боксеры оспорят титул абсолютного чемпиона мира.

В субботу в Москве состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, в котором сойдутся украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев.

В ринг выйдут два боксера, которые никогда не проигрывали на профессиональном ринге.

Сегодня они владеют всеми самыми престижными титулами в мировом боксе. А в ближайшую субботу кому-то из них предстоит проиграть и лишиться всего. Победитель станет абсолютным чемпионом мира по боксу.

31-летний симферополец Александр Усик провел на профессиональном ринге 14 боев. Из них 11 он выиграл нокаутом, и только в трех случаях соперник смог выстоять до конца боя, но проиграть по очкам.

Впрочем, говоря об Усике, нужно начинать намного ранее. Ведь у украинского боксера блестящая любительская карьера. Он чемпион Европы-2008 в английском Ливерпуле, чемпион мира-2011 в столице Азербайджана Баку и, наконец, олимпийский чемпион Лондона-2012. Правда, в отличие от профи-карьеры, в любителях у Усика случались и поражения. Говоря о чемпионатах мира и Европы это два поражения в полуфиналах, после чего он довольствовался бронзой турниров - Евро-2008 в болгарском Пловдиве и мира-2009 в итальянском Милане.

Также Усик является 4-кратным чемпионом Украины. Всего, в любительском боксе он провел около 300 боев.

Также Александр Усик провел 6 боев в составе команды полупрофессиональной Мировой серии бокса "Украинские атаманы" - все 6 боев спортсмен выиграл.

Наконец, в ноябре 2013 года спортсмен дебютировал в профессиональном боксе, в первом же своем бюо нокаутировав в киевское Дворе спорта мексиканца Фелипе Ромеро - в 5-м раунде 6-раундового боя.

Усик оказался настолько подготовленным к професииональной карьере, что "мешков" практически не замечал. Украинец одержал победы - нокаутом - в первых 9 боях.А первый бой за титул чемпиона мира - по версии WBO, против поляка Кшиштофа Гловацки - уверенно выиграл единодушным решением судей, по очкам. Вердикт арбитров был неоспорим - 119-109 и 117-111 (дважды). Затем он выиграл по очкам у американца Майка Хантера, защищая свой титул WBO, а в первом бою Всемирной боксерской серии (WBSS) одолел немца Марко Хука досрочно - в 10-м раунде, нокаутом.

Куда более напряженным стал бой против латвийца Мариса Бриедиса в Риге, который завершился уже минимальной победой Усика по очкам - 114:114 и дважды по 115:113 в пользу Усика. Тем не менее, главное - результат - был добыт. Усик завоевал титул чемпиона WBC, сохранил пояс WBO и вышеел в финал WBSS.

Напомним, всего на счету Александра Усика 14 побед в 14 боях на профессиональном ринге (11 нокаутов).

В свою очередь, россиянин Мурат Гассиев никогда не соревновался в любительском (олимпийском) боксе. Он начал заниматься этим видом спорта, после футбола, борьбы и дзюдо в 2007-м году, в 14-летнем возрасте. А уже в сентябре 2011 года, в 18 лет провел свой первый бой на профи-арене.Стоит отметить, что в первом бою победу по очкам он одержал... над украинцем Романом Мирзоевым. Бой во Владикавказе завершился со счетом 40:37, 39:38 (дважды).

В апреле 2012 года он провел бой против другого украинца Игоря Пилипенко, выиграв уже более убедительно - 59-55, 59-54 и 60-54. Кроме того, Пилипенко в первом раунде побывал в нокдауне,

Также он проводил бои-реванши с этими бойцами в 2013-м году и оба поединка выиграл досрочно - нокаутом.

Всего на его счету 27 боев и 26 побед (19 - нокаутом). Бой против американца Айзея Томаса был признан несостоявшимся из-за удара Гассиева в корпус соперника после гонга.

В декабре 2016-го года Гассиев завоевал титул чемпиона IBF одолев своего соотечественника Дениса Лебедева. В октябре 2017-го он защитил титул в бою против поляка Кшиштофа Володарчика - в четвертьфинале WBSS/ А в феврале 2018-го - в полуфинале WBSS в российском Сочи - одолел кубинца Юниера Дортикоса, отобрав у соперника титул чемпиона WBA.

Бой Усик - Гассиев состоится в субботу, 21 июля, в Москве. Поединок пройдет в СКК "Олимпийский".