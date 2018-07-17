Усик уволил тренера перед поединком с Гассиевым

Украинец прекратил сотрудничество с Сергеем Ватаманюком.

Чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик объявил, что прекращает сотрудничество с тренером Сергеем Ватаманюком.

«Он не был моим тренером по-настоящему, просто помогал готовиться в некоторых нюансах. Сейчас мы расстались, потому что его работа не помогала мне развиваться. Я не хочу работать с человеком, просто чтобы кто-то был. Ватаманюк – хороший парень, только это не профессия», - рассказал Усик в превью к финалу Всемирной боксерской суперсерии против россиянина Мурата Гассиева.

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C подготовкой к бою с Муратом Гассиевым Усику помогает его катмен Расс Анбер. Под руководством Анбера украинец уже проводил бой - с Майклом Хантером в США, сразу после того, как расстался с Али Баширом.

Ранее о прекращении сотрудничества с Ватаманюком объявил также Денис Беринчик.

Как сообщал УНИАН, финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии Усик - Гассиев запланирован на 21 июля в Москве.