Финальный суперпоединок Усик - Гассиев состоится в Москве

Об этом заявил генсек федерации бокса России Умар Кремлев.

Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым пройдет в Москве на арене «Олимпийский».

Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлев, передает ТАСС.

Читайте такжеУсик: готов ехать хоть в Антарктиду ради боя с Гассиевым

«Суперсерия будет в Москве 21 июля, это будет старт Международного дня бокса», – заявил Кремлев.

На кону поединка будут стоять титулы WBO, WBC, WBA, IBF и пояс журнала The Ring в первом тяжелом весе.

Напомним, бой должен был состояться 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия), но был перенесен из-за травмы Усика.

Затем начались переговоры о смене места проведения боя. Рассматривались варианты с Латвией, Великобританией, Австралией и Россией.