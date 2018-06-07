Казахстанский боксер лишен титула IBF из-за отказа встретиться с украинцем
10:39, 07 июня 2018Бокс
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Федерация объявила титул вакантным и вскоре выберет двух претендентов, которых обяжут вести переговоры.
Деревянченко не сможет провести бой за титул чемпиона мира / klitschko-brothers.com
Международная федерация бокса (IBF) лишила пояса в среднем весе Геннадия Головкина из-за его отказа биться с украинцем Сергеем Деревянченко.
Казахстанский боец обязан был до 3 августа этого года встретиться с обязательным противником от IBF, которым был Деревянченко, сообщает SportArena.
Головкин 5 мая во втором раунде нокаутировал Ванеса Мартиросяна, однако этот бой не проходил под эгидой IBF.
Федерация объявила титул вакантным и вскоре выберет двух претендентов, которых обяжут вести переговоры.
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