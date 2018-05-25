Украинский боксер Роман Головащенко провел открытую тренировку перед боем за титул чемпионами мира IBO (фото)

Наш спортсмен сразится за чемпионский титул в столице Азербайджана Баку.

После стандартной тренировки – разминка, спарринг с тренером, бой с тенью и бой в лапки с сыном Давидом, которого подняли в ринг – Роман ответил на вопросы журналистов.

«Подготовка к бою прошла отлично, все планы, которые мы наметили с тренером, были выполнены успешно. Сейчас чувствую себя отлично, готов к бою на все 100 процентов. Думаю, что никаких проблем быть не должно», начал Роман.

Отвечая на вопрос УНИАН, о том, что ранее Роман предсказывал свою победу в 6-м раунде, и не изменились ли планы сегодня, украинский боксер с улыбкой отметил: «Изменились. Готов его нокаутировать уже в 4-м раунде».

А комментируя УНИАН свои перспективы провести бой за один из четырех самых престижных мировых титулов – WBA, WBO, WBC или IBF, отметил: «Всему свое время. Мы уверенно идем по намеченному пути. Что касается боев за мировые титулы, тут кроме мастерства самого боксера, нужен еще и талант промоутера. Мой промоутер? Он отличный промоутер, но пока не слишком известный. Но с каждой моей победой он будет все более и более известным».

Рассуждая о своем сопернике по бою, Роман отметил: «Лерена очень быстрый боксер. Это главное его преимущество и, одновременно, опасность для соперника. Но, ничего невозможного нет. У меня есть свои козыри и противоядие к его действиям. Какие? Увидите в субботу в ринге».

Говоря о финале Лиги чемпионов и о возможности пойти на такой матч, раз уж оказался в Киеве в эти дни, Головащенко ограничился фразой: «Я не фанат».

А отвечая на вопрос о том, где будет смотреть бой его семья, ответил: «Дома, в Украине. Но я обязательно буду чувствовать внутри, в сердце, их поддержку. И, надеюсь, не подведу ни их, ни других многочисленных своих болельщиков».

Бой Головащенко – Лерена состоится в субботу, 2 июня, в Баку. Прямая трансляция поединка на телеканале «Интер» запланирована на 20.45.