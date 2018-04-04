Чемпион мира и Европы Хижняк дебютирует в текущем сезоне в матчевой встрече в Харькове

Боксер начнет сезон в составе украинской национальной команды.

С 26 по 28 апреля масштабный боксерский турнир будет принимать Харьков. Именно в боксерской столице нашего государства пройдет матчевая встреча с участием ведущих сборных мира - Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Украины.

Гости предстоящего боксерского мероприятия получали наибольшее количество наград на последних чемпионатах мира и Олимпийских играх, сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

Напомним, по итогам боксерского турнира Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, сборная Узбекистана заняла первое место в медальном зачете команд.

Стоит отметить, что сборные команды Казахстана, Узбекистана и Туркменистана уже подтвердили свое участие в матчевой встрече и привезут в Харьков свои наиболее мощные составы. В свою очередь сборная Украины будет также представлена ведущими бойцами. Поэтому, зрителей ожидает чрезвычайно яркое боксерское шоу, которое готовит для харьковчан и гостей города Федерация бокса Украины, благотворительный фонд Дмитрия Шенцева, а также Федерация бокса Харьковской области.

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В рамках данной матчевой встречи свой первый официальный поединок в 2018 году проведет и лучший боксер планеты прошлого года Александр Хижняк. Матчевая встреча четырех стран пройдет на лучшей спортивной арене Харькова – Дворце спорта «Локомотив».

«Несколько недель отделяет нас от масштабного боксерского события – матчевой встречи одних из сильнейших сборных мира. Более того приятно то, что именно город Харьков будет принимать эту знаковую для нашей страны спортивное событие. Выражаю слова благодарности Харьковской областной администрации и Харьковского городского голову за поддержку и помощь в организации нашего мероприятия и развития спорта в нашем регионе в целом. Благодарен также федерациям Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, которые поддержали нашу спортивное событие и подтвердили свое участие в матчевой встрече, – отметил первый вице-президент Федерации бокса Украины Дмитрий Шенцев. – Харьков неоднократно доказывал, что способен принимать и проводить соревнования самого высокого уровня. Кубок Европы 2010, Национальные первенства и международные турниры, Чемпионат Европы 2017 и это не полный список мероприятий, которое успешно провело наш город на самом высоком уровне. Убежден, что наш будущий турнир по уровню организации и проведения станет одним из самых знаковых спортивных мероприятий, которые будет принимать Украина в 2018 году. Поэтому, пользуясь случаем, я приглашаю всех в города Харьков воочию увидеть лучших боксеров планеты и стать свидетелями поединков мирового уровня. Сборная Украины выступит на матчевой встрече также в своем «боевом» составе, который недавно боролся за историческую победу на Чемпионате Европы Харьков-17. Кроме того в составе Национальной сборной Украины мы увидим и лучшего боксера планеты 2017 года Александра Хижняка, который будет принимать участие впервые в официальных соревнованиях после победы на Чемпионате мира в Германии прошлого года».