Украинец Далакян стал чемпионом мира по боксу в наилегчайшем весе

15:29, 25 февраля 2018
Бокс
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Артем Далакян (слева) стал чемпионом мира / ua.tribuna.com

Украинец владел преимуществом на протяжении всего боя, и все судьи отдали ему победу по итогу 12 раундов с одинаковым счетом: 118:109. В 9-м раунде с Далакяна сняли очко.

Далакян стал 11-м украинским чемпионом мира по одной из престижнейших версий и третьим украинцем - действующим обладателем титула (вместе с Александром Усиком и Василием Ломаченко).

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Теги: #Артем Далакян