Украинец Далакян стал чемпионом мира по боксу в наилегчайшем весе

В титульном бою Далакян победил американца Вилорию.

Украинский боксер Артем Далакян одержал победу над американцем Брайаном Вилорией в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг).

Украинец владел преимуществом на протяжении всего боя, и все судьи отдали ему победу по итогу 12 раундов с одинаковым счетом: 118:109. В 9-м раунде с Далакяна сняли очко.

Далакян стал 11-м украинским чемпионом мира по одной из престижнейших версий и третьим украинцем - действующим обладателем титула (вместе с Александром Усиком и Василием Ломаченко).