Украинец Далакян стал чемпионом мира по боксу в наилегчайшем весе
15:29, 25 февраля 2018
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В титульном бою Далакян победил американца Вилорию.
Артем Далакян (слева) стал чемпионом мира / ua.tribuna.com
Украинский боксер Артем Далакян одержал победу над американцем Брайаном Вилорией в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг).
Украинец владел преимуществом на протяжении всего боя, и все судьи отдали ему победу по итогу 12 раундов с одинаковым счетом: 118:109. В 9-м раунде с Далакяна сняли очко.
Далакян стал 11-м украинским чемпионом мира по одной из престижнейших версий и третьим украинцем - действующим обладателем титула (вместе с Александром Усиком и Василием Ломаченко).
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