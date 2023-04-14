В 2021 году ходили слухи о том, что первая украинская олимпийская чемпионка Оксана Баюл отказалась от гражданства Украины из-за обиды.

Первая украинская олимпийская чемпионка Оксана Баюл внесла ясность по поводу слухов о том, что в 2021 году отказалась от гражданства Украины из-за обиды.

Тогда соответствующее заявление в своем Instagram Баюл сделала в связи с тем, что ее не пригласили на празднования 30-летия Независимости Украины. В эксклюзивном интервью УНИАН олимпийская чемпионка подтвердила, что тогда на это сильно "обиделась".

"Да, это было тогда, когда меня не пригласили на тридцатилетие. Честно сказать, я на это обиделась, потому что, блин, ну, как так?", - сказала она.

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Баюл отметила, что сейчас она все еще гражданка Украины, но, с просроченным паспортом.

"Но, насчет моего украинского гражданства… Я с 2021 года еще не решила, какое у меня гражданство. То есть, да, тогда я эмоционально заявила, что отказываюсь, но на деле так и не сделала этого", - утверждает олимпийская чемпионка.

При этом Баюл говорит, что, скорее всего, никаких "подводных камней" в тогдашнем решении властей Украины не было: "Просто люди не подумали… Или подумали, что мне это событие не интересно. Хотя, честно сказать, я ждала приглашения", - сказала она.

В Украине усложнили процедуру получения гражданства

Напомним, 21 марта украинский парламент проголосовал за законопроект №76, который обязывает для получения украинского гражданства сдать три профильных экзамена - тест на знание истории Украины, ее Конституции, а также на знание украинского языка.

Отметим, что соответствующую инициативу предложил украинский народ. 23 мая 2022 года граждане создали петицию, потребовав ввести обязательный экзамен для того, чтобы стать официальным "украинцем". Документ достаточно быстро набрал 25 тысяч голосов поддержки, а уже 8 июля президент Украины передал это предложение на рассмотрение Кабмину.

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