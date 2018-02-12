"Кливленд" разгромил "Бостон", "Атланта" вырвала победу у "Детройта" в НБА

"Миннесота" сломила сопротивление "Сакраменто".

В ночь на понедельник прошли очередные матчи регулярного чемпионата НБА. Об этом сообщает официальный сайт лиги. Шарлотт – Торонто 103:123 (26:30, 29:32, 19:28, 29:33) Шарлотт: Уокер (23 + 9 передач), Ховард (17 + 13 подборов), Кидд-Гилкрист (9), Уильямс (6 + 5 подборов), Батюм (2 + 5 передач) – старт; Лэмб (13), Зеллер (10 + 8 подборов), Камински (10), Картер-Уильямс (8), Монк (5), Грэм (0), Бэйкон (0), Стоун (0). Торонто: ДеРозан (25 + 8 передач), Валанчюнас (21 + 9 подборов), Лаури (12 + 7 передач), Ибака (10 + 8 подборов), Ануноби (0) – старт; Майлз (24), ВанВлит (10), Сиакам (9 + 5 подборов), Пелтль (4),Райт (2 + 6 передач), Пауэлл (2), Ногейра (2), Ричардсон (2). Атланта – Детройт 118:115 (28:23, 27:33, 27:24, 36:35) Атланта: Шредер (23 + 7 передач), Дедмон (20 + 13 подборов), Ильясова (19 + 5 подборов), Бэйзмор (10 + 5 передач), Принс (2) – старт; Дилэйни (10 + 5 передач), Дорси (10), Коллинз (9), Мускала (8), Тэйлор (7). Детройт: Драммонд (25 + 15 подборов), Гриффин (23 + 7 подборов + 6 передач), Буллок 920 + 5 подборов), Джонсон (8), Смит (2 + 7 передач + 5 потерь) – старт; Эннис (14), Толливер (12), Нельсон (6 + 5 передач), Кеннард (5), Морлэнд (0). Бостон – Кливленд 99:121 (32:31, 20:33, 22:31, 25:26) Бостон: Ирвинг (18 + 5 передач), Моррис (17), Хорфорд (9 + 6 подборов + 6 передач). Тейтум (9), Браун (5 + 7 подборов) – старт; Розир (21 + 9 подборов + 5 передач), Монро (5 + 5 подборов), Надер (5), Тайс (4), Оджелей (4), Бэйнс (2). Кливленд: Джеймс (24 + 8 подборов + 10 передач), Смит (15 + 6 подборов), Осман (12 + 5 подборов), Хилл (12), Томпсон (6) – старт; Кларксон (17), Худ (15), Грин (10), Нэнс-младший (5), Корвер (3), Жижич (2), Холланд (0), Кальдерон (0). Индиана – Нью-Йорк 121:113 (36:37, 32:25, 26:22, 27:29) Индиана: Олидипо (30 + 8 подборов + 9 передач), Богданович (20), Таддеус Янг (18 + 11 подборов + 5 передач), Тернер (13 + 6 подборов), Джозеф (2 + 6 подборов) – старт; Стивенсон (15), Джо Янг (11), Сабонис (6 + 10 подборов), Джефферсон (6). Нью-Йорк: Кантер (17 + 11 подборов), Хардуэй-младший (17), Бизли (16 + 13 подборов), Ли (14), Джек (2) – старт; О'Куинн (14 + 9 подборов), Мудиай (14 + 10 передач), Ниликина (12), Томас (3), Берк (2), Дотсон (2), Корнет (0). Хьюстон – Даллас 104:97 (27:19, 30:36, 30:20, 17:22) Хьюстон: Харден (27 + 6 подборов + 5 передач), Пол (25 + 8 подборов + 9 передач), Капела (16 + 11 подборов), Мба а Муте (4), Такер (3) – старт; Грин (12), Нене (7 + 5 подборов), Гордон (6), Андерсон (4 + 5 подборов), Браун (0). Даллас: Феррел (20 + 5 подборов), Пауэлл (18 + 12 подборов), Смит (15 + 5 подборов + 11 передач + 6 потерь), Барнс (11 + 5 подборов), Макдермотт (8) – старт; Клебер (10), Джонс (8 + 10 подборов), Коллинсуорт (6 + 8 подборов + 5 передач), Мотли (0). Миннесота – Сакраменто 111:106 (23:29, 33:25, 19:26, 36:26) Миннесота: Таунс (29 + 8 подборов + 6 передач), Батлер (18 + 5 подборов), Уиггинс (16 + 8 подборов), Гибсон (15 + 6 подборов), Тиг (12 + 10 передач) – старт; Кроуфорд (12), Джонс (4), Бьелица (3), Дженг (2). Сакраменто: Фокс (23 + 5 потерь), Богданович (13 + 8 передач), Рэндолф (12 + 6 подборов), Коули-Стайн (10 + 7 подборов), Джексон (7) – старт; Хилд (16), Куфос (12 + 10 подборов), Сэмпсон (6), Темпл (4), Картер (3). Оклахома-Сити – Мемфис 110:92 (35:18, 39:36, 21:26, 15:12) Оклахома-Сити: Джордж (33 + 8 передач), Абринес (16 + 6 передач), Фелтон (14 + 6 подборов + 8 передач), Паттерсон (14 + 6 подборов), Адамс (9 + 9 подборов) – старт; Грант (14 + 5 подборов), Фергюсон (5), Хьюстис (4), Джонсон (1), Синглер (0), Хэмилтон (0), Дозьер (0). Мемфис: Газоль (18 + 6 подборов), Грин (14 + 12 подборов), Эванс (12 + 5 подборов), Брукс (6), Харрисон (2) – старт; Маклемор (11), Мартин (9 + 10 подборов), Хенри (8), Рэбб (6 + 6 подборов), Чалмерс (6 + 6 передач). Портленд – Юта 96:115 (26:19, 18:24, 19:38, 33:34) Портленд: Лиллард (39), Макколлум (22 + 5 потерь), Амину (8), Харклесс (5 + 5 подборов), Нуркич (0) – старт; Напьер (10), Дэвис (8 + 12 подборов), Тернер (2), Коннотон (2), Коллинз (0), Ленард (0), Лэйман (0). Юта: Митчелл (27 + 6 подборов), Инглс (24 + 5 подборов), Фэйворс (15 + 11 подборов), Гобер (12 + 11 подборов), О'Нилл (4 + 11 подборов + 6 передач) – старт; Краудер (15 + 5 подборов), Нето (7 + 5 передач), Жеребко (6 + 6 подборов), Беркс (5), Юдо (0).

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