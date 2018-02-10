Матч против "Николаева" завершился со счетом 66:60.

В субботу состоялся один матч украинской баскетбольной Суперлиги, в котором "Запорожье-ZOG" оформил четвертую победу в баскетбольной Суперлиге, одолев "Николаев", сообщает официальный сайт турнира.

Игра завершилась со счетом 66:60.

Запорожцы выиграли старт матча благодаря уверенной игре своего центрового Валерия Анисимова, который за первую четверть отметился 8 очками. Хозяева демонстрировали далеко не идеальный баскетбол, но реализовали 25% бросков с игры, набрали 11 очков за четверть и допустили 7 потерь. Оба тренера задействовали широкую ротацию, выпустив на площадку еще за первую половину по 10 игроков. Хозяевам удалось сохранить отрыв перед большим перерывом благодаря Щепкину, который прибавил в нападении, набрав 11 баллов за вторую четверть.

В третьей десятиминутке хозяевам также удалось сохранить лидерство, которое по ходу четверти становился двухзначным. Николаевцы провели неплохой отрезок в середине четверти, когда удачно в игру вошел отпытнейший снайпер гостей Иванов, но "проходной двор" в защите не позволил команде Поляха претендовать на полноценный камбэк. Гости так и не нашли резервов для того, чтобы изменить ход игры. "Николаев" проиграл щит и атаковал с ужасным процентом на протяжении всего матча, что стало ключевыми факторами в этом матче.

Запорожцы нейтрализовали лидеров соперника и, захватив лидерство еще в первой половине матча, сумели удержать победный результат. Запорожцы впервые в сезоне победили Николаев, оформив свою четвертую победу в сезоне. Николаев потерпел шестое поражение подряд.

Запорожье-ZOG - Николаев 66:60 (15:11, 20:19, 19:17, 12:13)

Запорожье-ZOG: Щепкин 15, Анисимов 13 + 7 подборов, Овдеенко 3, Ткачук 2 + 8 передач - старт, Кондраков 9, Ворнік 7 + 6 подборов, Буц 4

Николаев: Кушниров 9 + 7 подборов - 4 потери, Онуфриев 9, Носков 7, Тонченко 0 + 8 передач, Мусиенко 0 - старт, Иванов 12, Давидюк 9 + 5 подборов, Шостуха 7, Попов 3, Аникиенко 2