"Черкасские Мавпы" впервые в сезоне победили чемпиона украинской баскетбольной Суперлиги "Будивельник"

Матч завершился со счетом 78:77.

В Черкассах завершился матч чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в котором "Мавпы" противостояли столичному "Будивельнику" и впервые в сезоне победили действующего чемпиона Суперлиги, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился счетом 78:77.

Уже на старте поединка начали подтверждаться ожидания напряженной борьбы на площадке. Еще не прошло и минуты, как Липовцев получил персональный фол, а Анисимов открыл счет, реализовав один из двух штрафных. Отверченко после неудачного дальнего броска увеличил преимущество киевлян. В дальнейшем пошла ответ хозяев. Несколько результативных атак и после прорыва Кольченка уже хозяева вырвались вперед на 2 очка. Такими качелями разворачивались события на протяжении всей стартовой четверти. Заключительный трехочковый Дугата зафиксировал минимальное преимущество гостей по итогам 10-минутки.

По схожему сценарию развивалась игра и с начала второй четверти. А после дальнего выстрела Кольченка разница впервые достигла 6 очков. Однако Обезьяны не воспользовались этим, чтобы окончательно захватить инициативу. Анисимов востока забил с игры, а потом метким штрафным сократил эту разницу вдвое. Под конец четверти Липовцев и Зотов обменялись точными трехочковыми. При этом киевляне снова вышли вперед. И за 21 секунду госпдарі заставили гостей фолить и Кольченко штрафными сравнял счет на перерыв – 37:37.

При практически равной игре в первой половине киевляне все же превосходили хозяев по подборами – 23:17.

Возобновилась борьба дальним попаданием Винтоняка. Дэвис сразу два очка отыграл, но промахнулся за миг в следующей попытке выстрела из-за дуги. Защита киевлян разрушил еще несколько следующих атак Обезьян, пока Кольченко таки не пробил его дальним броском. Когда же хозяева вновь оторвались на 6 очков, Строитель взял тайм-аут. Игру киевляне возобновили трехочковым Крутоуса. Обезьяны ответили трехочковым Липовцева и данком Дэвиса. Несколько минут гости никак не могли сократить отставание. И под конец четверти Крутоус взял игру на себя – в итоге рывок в 8 очков. Заключительный прорыв Месяца вывел киевлян вперед перед началом заключительной четверти – 54:53.

После обмена результативными атаками в начале решающей части игры киевляне захватили небольшое преимущество. И почти за две минуты до конца игрового времени хозяева таки сравняли счет. Киевляне стали чаще ошибаться и фолить. То же Обезьяны использовали это, чтобы на заключительные секунды захватить крайне важное преимущество в счете. За минуту до сирены киевляне отставали на 4 очка, а Анисимов заработал четвертый фол. За 19 секунд Винтоняк реализовал трехочковый, который до минимума сократил отставание. Впоследствии Анисимов остался без присмотра под кольцом Обезьян и переправил мяч в цель – ничья 77:77. Но уже через мгновение он же сфолил в пятый раз, покинул площадку, а Бояркин реализовал один из двух штрафных, который и стал победным.

Следовательно, "Черкасские Мавпы" впервые в сезоне победили действующего чемпиона.

У хозяев лучшим образом проявили себя Дэвис с 26-ю очками и Липовцев – 5 трехочковых.

"Черкасские Обезьяны" следующий поединок сыграют 13 февраля – дома против "Николаева". "Строитель" также дома сыграет против "Николаева", но уже 15 февраля.

Черкасские Обезьяны – Будивельник (Киев) – 78:77 (19:20, 18:17, 16:17, 25:23)

Черкасские Обезьяны: Конев 2о, 5пд, 2пр, Кольченко 12о, 4пд, 1пр, Липовцев 15о, 4пд, 2пр, Бояркин 5о, 2пд, 6пр, Дэвис 26о, 7пд; Конате 7о, 5пд, Кобец 9о, 3пд, Руслов, Ткаченко, Беллфилд 2о, 2пд, 4пр.

Будивельник: Анисимов 21о, 8пд, 1пр, Месяц 7о, 6пд, 1пр, Крутоус 16о, 6пд, 1пр, Отверченко 8о, 5пд, 4пр, Дугат 8о, 4пд, 3пр; Винтоняк 6о, 5пд, 2пр, Сандул 2о, 5пд, 2пр, Дзюба, Зотов 9о, 5пд, 7пр.