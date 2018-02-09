Лидеры конференций НБА "Бостон" и "Голден Стейт" одержали победы в регулярном чемпионате

Обе команды упрочили свое лидерство в таблице.

В ночь на пятницу в Наицональной баскетбольной ассоциации состоялись 6 матчей, в центральных из которых свои победы одержали лидеры Восточной и Зпадной конференций - "Бостон Селтикс" и "Голден Стейт Уорриорз", сообщает официальный сайт лиги.

"Бостон" обыграл "Вашингтон" со счетом 110:104, в то время как "Голден Стейт" был значительно сильнее "Далласа" - 121:103.

НБА. Регулярный чемпионат.

8 февраля.

Орландо – Атланта 100:98 (26:23, 13:16, 30:31, 31:28)

Орландо: Фурнье (22), Огастин (18 + 9 передач), Симмонс (13), Бийомбо (10 + 7 подборов), Хезонья (8 + 10 подборов) – старт; Спейтс (14), Мак (9), Айванду (4), Берч (2 + 7 подборов), Аффлало (0).

Атланта: Шредер (19 + 5 подборов + 5 передач), Принс (19 + 5 передач), Бэйзмор (6), Ильясова (5), Пламли (4 + 5 подборов) – старт; Дорси (11 + 5 подборов), Дилэйни (11), Коллинз (9 + 12 подборов), Дедмон (8), Мускала (5 + 6 подборов), Тэйлор (1).

Торонто – Нью-Йорк 113:88 (23:18, 29:23, 30:25, 31:22)

Торонто: Валанчюнас (18 + 10 подборов), Ибака (13 + 8 подборов), ДеРозан (8 + 5 подборов + 5 передач), Лаури (7), Ануноби (6) – старт; Сиакам (14 + 5 подборов + 6 передач), Пелтль (13 + 5 подборов), Майлз (11 + 5 подборов), Райт (11), ВанВлит (10 + 6 передач), Ногейра (2), Пауэлл (0).

Нью-Йорк: Бизли (21 + 7 подборов), Джек (10 + 6 передач), О'Куинн (9 + 8 подборов), Хардуэй-младший (9 + 5 подборов), Ли (4) – старт; Берк (12), Корнет (11 + 10 подборов). Ниликина (5), Хикс (5), Томас (2), Дотсон (0).

Вашингтон – Бостон 104:110 OT (27:26, 24:23, 19:26, 28:23, 6:12)

Вашингтон: Портер (27 + 11 подборов), Бил (18 + 5 подборов + 9 передач), Саторански (14), Гортат (10 + 10 подборов), Моррис (9 + 5 подборов + 5 передач) – старт; Убре (11 + 6 подборов), Скотт (7), Маинми (6 + 5 подборов), Микс (2), Фрэйзер (0).

Бостон: Ирвинг (28 + 5 подборов + 6 передач), Браун (18), Хорфорд (12 + 7 подборов), Тейтум (11), Бэйнс (2 + 5 подборов) – старт; Моррис (15 + 8 подборов), Розир (12), Тайс (7 + 6 подборов), Монро (5 + 6 подборов).

Портленд – Шарлотт 109:103 OT (29:18, 20:27, 30:20, 18:32, 12:6)

Портленд: Нуркич (24 + 14 подборов +7 потерь), Макколлум (22), Лиллард (18 + 8 передач), Харклесс (8), Амину (6 + 15 подборов) – старт; Тернер (13), Дэвис (7 + 8 подборов), Коллинз (6), Ленард (3), Коннотон (2), Напьер (0).

Шарлотт: Уокер (40), Батюм (11), Уильямс (10), Ховард (7 + 15 подборов), Кидд-Гилкрист (6) – старт; Камински (17 + 6 подборов), Лэмб (7), Зеллер (4), Нрэм (1), Картер-Уильямс (0).

Голден Стэйт – Даллас 121:103 (23:33, 37:27, 33:25, 28:18)

Голден Стэйт: Дюрант (24 + 9 подборов), Карри (20 + 7 подборов + 8 передач), Томпсон (18), Грин (12 + 10 подборов + 6 передач), Пачулия (8) – старт; Уэст (10 + 7 подборов + 7 передач), Луни (6), Янг (6), Ливингстон (6), Игудала (5), Макги (4), Маккоу (2), Каспи (0).

Даллас: Смит (22), Пауэлл (18 + 6 подборов), Мэттьюз (17), Новицки (16 + 11 подборов + 5 перехватов), Бареа (6 + 8 передач) – старт; Межри (10), Феррел (9), Клебер (2), Коллинсуорт (2), Джонс (1).

Лейкерс – Оклахома-Сити 106:81 (30:27, 22:19, 31:20, 23:15)

Лейкерс: Колдуэлл-Поуп (20 + 7 подборов), Ингрэм (19 + 6 передач), Рэндл (17 + 6 подборов), Харт (10 + 8 подборов), Лопес (9 + 9 подборов) – старт; Кузма (16 + 9 подборов), Зубац (7), Брюэр (6), Брайант (2), Карусо (0), Эннис (0), Пэйтон (0).

Оклахома: Джордж (29 + 9 подборов + 6 потерь), Аамс (13 + 9 подборов), Фелтон (7), Паттерсон (0), Хьюстис (0) – старт; Абринес (8), Грант (8 + 8 подборов), Хэмилтон (5), Коллисон (4), Синглер (3), Дозьер (2), Джонсон (2), Фергюсон (0).