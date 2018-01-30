"Финикс" украинца Лэня проиграл "Мемфису" в очередном матче НБА

гра завершилась со счетом 109:120.

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись шесть матчей, в одном из которых "Финикс Санс" с украинцем Алексеем Лэнем в составе проиграл "Мемфис Гриззлис", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 109:120.

На счету Лэня 12 очков, 8 подборов и 2 потери.

НБА. Регулярный чемпионат.

29 января.

Индиана – Шарлотт 105:96 (23:23, 29:28, 29:27, 24:18)

Индиана: Оладипо (25 + 5 подборов), Таддеус Янг (16), Коллисон (13 + 6 передач), Сабонис (11 + 10 подборов), Богданович (0) – старт; Тернер (22), Стивенсон (10), Джозеф (4 + 5 передач), Лиф (4), Джо Янг (0).

Шарлотт: Уокер (23), Ховард (22 + 11 подборов), Батюм (22), Кидд-Гилкрист (6), Уильямс (2) – старт; Лэмб (8 + 6 подборов), О'Брайан (5), Картер-Уильямс (4), Камински (2), Грэм (2).

Атланта – Миннесота 105:100 (27:32, 28:26, 21:21, 29:21)

Атланта: Бэйзмор (22), Шредер (18 + 11 передач), Ильясова (10), Пламли (6 + 6 подборов), Принс (3) – старт; Дедмон (10 + 6 подборов), Дилэйни (9 + 7 передач), Коллинз (8 + 11 подборов), Белинелли (8), Дорси (8), Мускала (3).

Миннесота: Батлер (24 + 7 подборов), Уиггинс (18), Гибсон (17), Таунс (15 + 13 подборов), Тиг (2 + 10 передач) – старт; Дженг (11), Кроуфорд (10), Бьелица (3), Джонс (0), Джордж-Хант (0).

Милуоки – Филадельфия 107:95 (28:30, 27:23, 28:22, 24:20)

Милуоки: Адетокумбо (31 + 18 подборов + 6 передач), Миддлтон (19 + 7 подборов + 6 передач), Хенсон (13), Брогдон (4), Бледсоу (2) – старт; Снелл (11), Браун (10), Деллаведова (10), Терри (5), Макер (2), Килпатрик (0), Пламли (0), Вон (0).

Филадельфия: Шарич (19 + 9 подборов), Симмонс (16 + 6 подборов + 5 передач), Ковингтон (13 + 6 подборов), Луваву-Кабарро (6), Джрнсон (5 + 5 подборов) – старт; Холмс (13 + 6 подборов), Андерсон (10), Янг (5), Букер (4), Макконнелл (2), Дрю-младший (2).

Мемфис – Финикс 120:109 (22:26, 42:21, 26:27, 30:35)

Мемфис: Селден (17 + 6 передач), Газоль (12 + 10 подборов), Брукс (12), Харрисон (11 + 5 подборов + 6 передач), Мартин (0) – старт; Эванс (27), Дэвис (12), Рэбб (10 + 7 подборов), Чалмерс (7), Хенри (3).

Финикс: Уоррен (24 + 7 подборов), Монро (14 + 6 подборов), Дэниэлс (9), Кэнан (4), Бендер (0) – старт; Джексон (20 + 8 подборов), Юлис (13 + 7 передач), Дадли (13), Лень (12 + 8 подборов + 2 потери), Рид (0).

Даллас – Майами 88:95 (26:22, 20:29, 15:24, 27:20)

Даллас: Барнс (20), Мэттьюз (19 + 7 подборов), Смит (14 + 10 передач), Новицки (10 + 6 подборов), Клебер (9) – старт; Феррел (6), Пауэлл (4 + 10 подборов), Межри (4 + 8 подборов), Харрис (2), Коллинсуорт (0).

Майами: Уайтсайд (25 + 14 подборов), Ричардсон (14 + 4 блокшота), Драгич (13), Тайлер Джонсон (8), Джеймс Джонсон (6 + 6 передач) – старт; Олиник (12), Эллингтон (9), Уинслоу (6 + 5 подборов), Адебайо (2 + 5 подборов).

Денвер – Бостон 110:111 (21:32, 24:24, 37:24, 28:31)

Денвер: Йокич (24 + 11 подборов + 5 передач), Бартон (19 + 7 подборов + 7 передач), Пламли (16 + 8 подборов), Харрис (15), Мюррей (14 + 8 передач) – старт; Лайлс (20 + 7 подборов), Мудиай (2), Фарид (0 + 5 подборов), Крэйг (0.

Бостон: Ирвинг (27 + 6 передач), Тейтум (20 + 6 подборов), Хорфорд (10 + 6 передач), Браун (9 + 6 подборов), Бэйнс (6)– старт; Моррис (14), Тайс (11), Розир (8 + 9 подборов + 6 передач), Оджелей (6).