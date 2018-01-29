"Финикс" украинца Леня уступил "Хьюстону", а "Новый Орлеан" проиграл "Клипперс" в НБА

Состоялись матчи регулярного первенства.

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. "Финикс" украинца Алексея Леня уступил "Хьюстону". "Новый Орлеан" уступил "Клипперс", а "Оклахома" оказалась сильнее "Филадельфии". Об этом сообщил официальный сайт соревнований. Чикаго – Милуоки 96:110 (20:26, 22:35, 30:25, 24:24) Чикаго: Маркканен (17 + 10 подборов), Грант (15), Холидэй (12), Лопес (8), ЛаВин (6) – старт; Валентайн (18), Миротич (10), Портис (7), Фелисио (2), Нваба (1), Арчидиаконо (0), Ципзер (0), Пондекстер (0). Милуоки: Адетокумбо (27 + 9 подборов + 8 передач), Миддлтон (20 + 7 подборов), Хенсон (12), Бледсоу (8 + 8 подборов + 6 передач), Снелл (6) – старт; Браун (12 + 6 подборов), Терри (12), Деллаведова (7), Макер (3), Вон (3), Уилсон (0), Килпатрик (0), Пламли (0). Хьюстон – Финикс 113:102 (28:24, 32:29, 32:24, 21:25) Хьюстон: Харден (27 + 10 подборов + 8 передач + 6 потерь), Пол (17), Андерсон (13), Капела (10 + 11 подборов), Ариза (2) – старт; Мба а Муте (13), Гордон (13), Нене (8), Грин (8), Такер (2 + 7 подборов). Финикс: Букер (31 + 10 передач), Уоррен (24), Чендлер (11 + 15 подборов), Дэниэлс (3), Крисс (2) – старт; Кэнан (12), Монро (8), Бендер (5), Дадли (4), Джексон (2), Юлис (0). Новый Орлеан – Клипперс 103:112 (34:26, 28:25, 15:29, 26:32) Новый Орлеан: Дэвис (25 + 17 подборов + 6 передач), Холидэй (20 + 9 подборов + 7 передач), Мур (18), Каннингем (8 + 7 подборов), Рондо (6) – старт; Кларк (9), Лиггинс (5), Нельсон (5), Ашик (4), Миллер (3). Клипперс: Гриффин (27 + 12 подборов + 7 передач), Уоллес (19 + 6 подборов + 6 передач), Джордан (12 + 19 подборов), Теодосич (12 + 6 передач), Джонсон (8) – старт; Уильямс (22 + 6 передач), Харрелл (7), Торнвел (3), Деккер (2). Кливленд – Детройт 121:104 (33:28, 25:33, 32:26, 31:17) Кливленд: Джеймс (25 + 8 подборов + 14 передач), Лав (20 + 11 подборов), Смит (15), Томас (14 + 7 передач), Томпсон (9) – старт; Краудер (12), Корвер (12), Фрай (7 + 7 подборов), Грин (5), Роуз (2), Осман (0). Детройт: Толливер (20), Харрис (20), Драммонд (17 + 11 подборов), Буллок (14), Сит (7 + 5 потерь) – старт; Джонсон (14), Байкс (8), Кеннард (2), Морлэнд (2). Торонто – Лейкерс 123:111 (28:21, 31:28, 32:28, 32:34) Торонто: ДеРозан (19 + 7 передач), Лаури (14 + 11 подборов), Валанчюнас (13 + 10 подборов), Ибака (11 + 9 подборов), Ануноби (5) – старт; ВанВлит (25), Майлз (13), Райт (10), Сиакам (7 + 8 подборов), Пелтль (6 + 6 подборов). Лейкерс: Рэндл (17 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (16), Ингрэм (14 + 6 подборов), Лопес (8), Эннис (3) – старт; Кларксон (17), Нэнс (15 + 8 подборов), Карусо (11), Кузма (7), Хэйс (3), Харт (0). Оклахома-Сити – Филадельфия 122:112 (31:29, 26:29, 35:25, 30:29) Оклахома: Уэстбрук (37 + 9 подборов + 14 передач), Джордж (31), Адамс (20 + 13 подборов), Энтони (16), Фергюсон (0) – старт; Грант (11), Фелтон (5), Хьюстис (2), Паттерсон (0), Абринес (0), Джонсон (0). Филадельфия: Эмбиид (27 + 10 подборов), Симмонс (22 + 7 передач), Шарич (16), Ковингтон (11), Луваву-Кабарро (6) – старт; Макконнелл (10), Андерсон (9), Букер (6 + 8 подборов), Янг (2), Холмс (2), Джонсон (1). Сан-Антонио – Сакраменто 113:98 (29:22, 20:28, 30:19, 34:29) Сан-Антонио: Олдридж (15 + 7 подборов), Газоль (14 + 11 подборов), Мюррей (14 + 10 подборов + 6 передач), Андерсон (2), Грин (0) – старт; Форбс (23), Джинобили (15), Миллс (11), Паркер (9 + 6 передач), Бертанс (8), Хиллиард (2), Ловернь (0). Пол (0). Сакраменто: Фокс (26), Джексон (14), Рээндолф (9 + 7 подборов + 6 передач), Куфос (6 + 12 подборов), Богданович (3) – старт; Картер (21 + 6 подборов), Хилл (19), Хилд (0), Сэмпсон (0).

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