"Финикс" украинца Лэня проиграл "Портленду" в очередном матче НБА

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись четыре матча, в одном из которых "Финикс Санс" с украинцем Алексеем Лэнем в составе проиграл "Портленд Трейл Блейзерс", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 111:118.

На счету украинского легионера 9 очков, 10 подборов и 1 передача за 25:05 минут, проведенных на площадке.

НБА. Регулярный чемпионат.

16 ноября.

Орландо – Миннесота 108:102 (25:25, 22:23, 26:27, 35:27)

Орландо: Фурнье (32), Гордон (14 + 7 подборов), Бийомбо (10 + 16 подборов + 5 блок-шотов), Пэйтон (6), Симмонс (4) – старт; Огастин (18 + 6 подборов + 6 передач), Берч (12 + 10 подборов + 4 блок-шота), Хезонья (10), Айванду (2), Аффлало (0), Мак (0).

Миннесота: Батлер (28 + 7 подборов), Гибсон (18 + 7 подборов), Таунс (15 + 12 подборов), Тиг (13 + 6 передач), Уиггинс (9) – старт; Кроуфорд (8), Дженг (5), Джонс (4), Бьелица (2).

Бостон – Новый Орлеан 113:116 OT (25:32, 23:26, 32:29, 24:17, 9:12)

Бостон: Ирвинг (27 + 7 подборов + 6 потерь), Браун (16 + 5 передач), Хорфорд (14 + 9 подборов + 6 передач), Тейтум (10 + 5 подборов), Бэйнс (4 + 6 подборов) – старт; Смарт (16 + 5 подборов + 5 передач), Моррис (12 + 8 подборов), Розир (7 + 5 подборов), Тайс (7), Ларкин (0), Оджелей (0).

Новый Орлеан: Дэвис (45 + 16 подборов), Холидэй (23 + 7 передач), Казинс (19 + 15 подборов + 5 передач + 7 потерь), Рондо (7 + 8 передач), Мур (4 + 6 подборов) – старт; Кларк (15), Миллер (3), Каннингем (0 + 5 подборов).

Денвер – Даллас 105:102 (30:27, 31:21, 25:21, 19:33)

Денвер: Йокич (29 + 18 подборов + 7 передач + 5 потерь), Харрис (25), Бартон (22 + 5 подборов + 6 передач + 5 потерь), Мюррей (7), Чендлер (6 + 8 подборов) – старт; Крэйг (5), Пламли (5), Лайлс (3 + 6 подборов), Бизли (3).

Даллас: Смит (25 + 5 передач), Барнс (17 + 6 подборов), Мэттьюз (10), Новицки (6), Клебер (3) – старт; Харрис (16), Феррел (13 + 7 передач), Межри (5 + 6 подборов), Пауэлл (4 + 7 подборов), Коллинсуорт (3).

Портленд – Финикс 118:111 (36:31, 30:20, 26:21, 26:39)

Портленд: Лиллард (31 + 7 передач), Макколлум (27), Амину (14 + 9 подборов), Тернер (12), Нуркич (9 + 7 подборов) – старт; Напьер (11 + 6 передач), Коннотон (9), Коллинз (5), Дэвис (0 + 7 подборов), Ленард (0), Харклесс (0).

Финикс: Букер (43 + 6 подборов + 8 передач), Юлис (11 + 6 передач), Джексон (8), Бендер (6 + 8 подборов), Чендлер (3 + 7 подборов) – старт; Дэниэлс (18), Кэнан (10), Лэнь (9 + 10 подборов + 1 передача; 25:05 минут), Дадли (3).