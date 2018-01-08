Клуб НБА "Милуоки" разорвал контракт с украинцем Боломбоем

Клуб НБА «Милуоки» прекратил сотрудничество с украинским форвардом Джоэлем Боломбоем.

Об этом сообщает Isport.

«Милуоки» перевели двухсторонний контракт защитника Шона Килпатрика на полноценный, в то же время отчислив украинца.

За несколько часов до аннулирования контракта Боломбоя клуб выдал ему стандартный контракт НБА. Джоэль станет свободным агентом, если в течении трех дней его не заберут с рынка отказов.

Украинец провел в регулярном чемпионате НБА шесть матчей за «Милуоки», набирая в среднем по 1,5 очка и 1,7 подборов за 6,3 минуты.

Напомним, Боломбой родился в Донецке. Его отец был конголезцем, а мать - украинка. Ещё в детстве Джоэль переехал в США.