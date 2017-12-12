"Клипперс" обыграл "Торонто", "Хьюстон" одолел "Новый Орлеан" в чемпионате НБА

"Голден Стэйт" одержал дежурную победу над "Портлендом".

Состоялись очередные матчи в рамках чемпионата НБА, сообщает официальный сайт соревнований. Чикаго – Бостон 108:85 (28:29, 28:13, 22:21, 30:22) Чикаго: Миротич (24 + 8 подборов), Данн (12), Холидэй (8 + 7 подборов), Длпес (7), Валентайн (2 + 6 подборов) – старт; Портис (23), Нваба (13 + 6 подборов), Ципзер (8), Гарнт (8 + 7 подборов), Фелисио (3), Пондекстер (0), Фелдер (0). Бостон: Хорфорд (15), Браун (13 + 8 подборов), Смарт (13), Бэйнс (10), Тейтум (4 + 10 подборов) – старт; Розир (13), Ларкин (5), Надер (5), Тайс (4), Берд (2), Аллен (1), Ябуселе (0), Оджелей (0). Мемфис – Майами 82:107 (23:21, 19:24, 18:25, 22:37) Мемфис: М.Газоль (19 + 6 подборов), Харрисон (16), Эванс (11), Грин (10), Брукс (0) – старт; Парсонс (9), Дэвис (7 + 7 подборов), Эннис (6), Маклемор (2), Хантер (2), Чалмерс (0), Мартин (0), Рэбб (0). Майами: Драгич (19), Ричардсон (17), Дж. Джонсон (11), Уэйтерс (10), Олиник (5) – старт; Адебайо (14), Т. Джонсон (14), Эллингтон (12), Уинслоу (5), Хаслем (0), Мики (0). Оклахома-Сити – Шарлотт 103:116 (26:34, 26:18, 22:40, 29:24) Оклахома: Уэстбрук (30 + 7 передач), Джордж (20), Абринес (12), Адамс (11 + 10 подборов), Энтони (11) – старт; Хьюстис (5), Паттерсон (5), Фергюсон (4), Фелтон (3), Грант (2 + 7 подборов), Коллисон (0), Синглер (0), Дженсон (0). Шарлотт: Ховард (23 + 7 подборов), Уокер (19 + 9 передач), Уильямс (18 + 7 подборов), Кидд-Гилкрист (17), Лэмб (14) – старт; Грэм (12), Камински (8), Бэйкон (2), Монк (2), Картер-Уильямс (1 + 6 подборов), О'Брайан (0). Хьюстон – Новый Орлеан 130:123 (35:41, 43:35, 18:27, 34:20) Хьюстон: Капела (28 + 8 подборов), Харден (26 + 17 передач + 6 перехватов), Пол (20 + 9 подборов + 6 передач), Ариза (13), Андерсон (5) – старт; Гордон (27), Нене (8), Такер (3+ 6 подборов), Мба а Муте (0). Новый Орлеан: Холидэй (37), Мур (36), Казинс (24 + 14 подборов + 8 передач), рондо (13 + 12 подборов + 12 передач), Миллер (10) – старт; Кларк (3), Джонс (0), Ашик (0), Кук (0). Клипперс – Торонто 96:91 (19:30, 32:23, 19:21, 26:17) Клипперс: Риверс (15), Джордан (14 + 17 подборов), Теодосич (12 + 7 подборов), Джонсон (5), Уилсон (0) – старт; Харрелл (17), Лу Уильямс (17), Деккер (12), Эванс (2), Си Джей Уильямс (2). Торонто: Валанчунас (23 + 15 подборов), Ибака (17 + 6 подборов), ДеРозан (17 + 8 передач), Лаури (14 + 5 потерь), Ануноби (3) – старт; Майлз (13), ВанВлит (2), Пауэлл (2), Пелтль (0), Сиакам (0), Браун (0). Голден Стэйт – Портленд 111:104 (27:28, 33:19, 33:28, 18:29) Голден Стэйт: Дюрант (28 + 9 подборов), Томпсон (24), Каспи (11 + 9 подборов), Белл (11 + 6 подборов), Ливингстон (6) – старт; Янг (12), Уэст (10), Игудала (6 + 8 подборов), Кук (3), Луни (0), Маккоу (0). Портленд: Лиллард (39), Макколлум (21), Тернер (10), Амину (4), Ленард (4) – старт; Коллинз (9 + 7 подборов), Лэйман (8), Коннотон (5), Вонле (4 + 9 подборов), Дэвис (0), Свэниган (0).

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