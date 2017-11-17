Матч баскетбольной Суперлиги "Будивельник" - "Николаев-ЦОП" мог быть договорным

К поединку чемпионата Украины Суперлига Пари-Матч между командами "Будивельник" (Киев) и "Николаев-ЦОП" было приковано внимание компании Федербет. Поступило сообщение об аномальном количестве ставок и их размерах, которые были осуществлены в течение часа до начала игры, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Накануне в офисе ФБУ состоялась встреча с участием ее Генерального секретаря Владимира Драбиіковського и Генеральным директором компании Федербет Франческо Баранкой, который также является председателем Комитета Федерации футбола Украины по этике и честной игре.

Федербет – международная неприбыльная организация, целью которой является как представительство и защита интересов всех операторов и потребителей на игровом рынке, так и борьба против коррупции в спорте.

Господин Баранка приглашен в ФБУ для проведения консультаций по поводу активности игроков вокруг этой игры чемпионата.

Сейчас ФБУ ведет переговоры относительно сотрудничества с Федербет. Планируется, что господин Баранка возглавит проект по борьбе с коррупцией в украинском баскетболе.