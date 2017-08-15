В НБА игрокам могут разрешить употреблять марихуану в лечебных целях

НБА может разрешить игрокам использовать марихуану в лечебных целях. Об этом сообщил комиссионер лиги Адам Сильвер, сообщает NBC Sports.

«Я интересуюсь использованием марихуаны в лечебных целях. Лично я считаю, что мы должны определить возможность использования медицинской марихуаны так же, как и других лекарств. Нам нужно обсудить этот вопрос с ассоциацией игроков. Однако это должно касаться исключительно лечебных целей. Хорошо, что в баскетболе не так много боли, как в некоторых других видах спорта, поэтому мы не очень нуждаемся в марихуане».

Как отмечает Xsport, на прошлой неделе игрока «Сакраменто» Зака Рэндольфа арестовали за попытку продать большое количество марихуаны. Ранее экс-игрока НБА Себастьяна Телфэйра задержали с двумя мешками марихуаны и арсеналом оружия.