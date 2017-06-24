После бронзы на чемпионате мира по баскетболу 3х3 женская сборная Украины не попала на Евро
22:27, 24 июня 2017Баскетбол
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Решающим стало поражение от сборной Сербии.
После бронзы на ЧМ украинки не вышли в финальную часть Евро / fiba.com
Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 не сумела пробиться в финальную стадию чемпионата Европы, потерпев поражение в раунде плей-офф квалификации.
После поражения в четвертьфинале отборочного турнира от Ирландии украинки уступили еще и команде Сербии со счетом 10:13, что поставило крест на их шансах получить путевку в финальный раунд Евро. Для выхода на чемпионат Европы сборную Украины устраивала только победа.
Напомним, что на этой неделе женская сборная Украины по баскетболу 3х3 завоевала третье место на чемпионате мира по этому виду спорта, который проходил в Нанте (Франция).
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