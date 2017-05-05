Судейские разборки в баскетбольной Суперлиге: протест "Химика" не удовлетворен

Дисциплинарно-экспертная комиссия Федерации баскетбола Украины рассмотрела протест южненского "Химика" на результат третьего матча финальной серии Суперлиги против киевского "Будивельника" (67:74), который состоялся вчера.

Как сообщает официальный сайт ФБУ, комиссия не нашла в действиях арбитров такие ошибки, которые могли бы повлиять на результат игры. Директорат не удовлетворил протест "Химика" на результат поединка.

«Арбитры постоянно игнорировали нарушения правил в защите со стороны игрока "Будивельника" Анисимова. Своими действиями арбитры умышленно провоцировали главного тренера "Химика", что вылилось в два технических фола и последующее удаления В.Степановского со скамейки запасных, что напрямую повлияло на исход матча», — таков был протест "Химика".

«Технические фолы тренеру "Химика" назначены правильно, согласно официальных правил. Действия игрока Анисимова арбитрами на протяжении матча были оценены правильно, и ни какого игнорирования не было. Комиссия считает, что арбитры провели матч объективно и беспристрастно.

Судьи допустили 11 ошибок: 4 в пользу "Химика" и 7 в пользу "Будивельника", что не повлияло на результат игры», — говорится в заявлении дисциплинарно-экспертной комиссии ФБУ.

Матч "Химика" и "Будивельника" завершился вчера победой столичного клуба. Счет в финальной серии стал 2:1 в пользу "Будивельника". Серия длится до трех побед одной из команд.