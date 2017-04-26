"Хьюстон" вышел во второй раунд плей-офф НБА

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись три матча серий первого раунда плей-офф НБА, где в одной из серий "Хьюстон" в четвертый раз обыграл "Оклахому" и вышел во второй раунд, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 105:99 в пользу "ракет". Серия завершилась со счетом 4-1.

Хьюстон – Оклахома-Сити 105:99 (16:22, 35:22, 21:33, 33:22)

Хьюстон: Харден (34 + 8 подборов + 5 потерь), Беверли (15 + 8 подборов), Капела (8 + 9 подборов + 4 блок-шота), Ариза (2), Андерсон (2) – старт; Уильямс (22), Нене (14 + 7 подборов), Гордон (8).

Оклахома-Сити: Уэстбрук (47 + 11 подборов + 9 передач + 7 потерь), Оладипо (10), Гибсон (10 + 8 подборов), Адамс (7 + 9 подборов + 4 блок-шота), Роберсон (3) – старт; Абринес (11), Грант (11), Коул (0), Макдермотт (0), Кантер (0).

Хьюстон победил в серии – 4:1

Сан-Антонио – Мемфис 116:103 (23:23, 32:26, 32:27, 29:27)

Сан-Антонио: Ленард (28 + 6 передач), Паркер (16 + 6 передач), Олдридж (12 + 9 подборов), Ли (11 + 8 подборов), Грин (3) – старт; Миллс (20), Джинобили (10), Пау Газоль (9), Бертанс (3), Симмонс (2), Мюррей (1), Дедмон (1), Андерсон (0).

Мемфис: Конли (26 + 6 передач), Марк Газоль (17 + 7 передач), Эннис (11), Картер (10), Рэндолф (9) – старт; Грин (11), Харрисон (9), Селден (6), Болдуин (2), Мартин (2), Дэниелс (0), Дэвис (0).

Сан-Антонио ведет в серии – 3:2

Клипперс – Юта 92:96 (21:19, 22:27, 15:18, 34:32)

Клипперс: Пол (28 + 8 передач), Редик (26), Джордан (14 + 12 подборов), Мба а Муте (7), Спейтс (1) – старт; Пирс (6), Кроуфорд (4), Фелтон (2), Риверс (2), Басс (2), Джонсон (0).

Юта: Хэйворд (27 + 7 подборов), Джордж Хилл (12 + 7 передач), Гобер (11 + 11 подборов + 5 перехватов), Диао (10), Инглс (0) – старт; Худ (16), Джонсон (14 + 8 подборов), Фэйворс (4), Нето (2), Экзам (0).

Юта вышла вперед в серии – 2:3