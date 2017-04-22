"Бостон" обыграл на выезде "Чикаго" и сократил отставание в серии НБА

В ночь на 22 апреля в Национальной баскетбольной ассоциации в рамках первого раунда плей-офф состоялись три матча четвертьфинальных серий конференций.

В Восточной конференции «Бостон Селтикс» на выезде одержал победу над «Чикаго Буллз» со счетом 104:87 и сократил отставание в серии до четырех побед – 1:2.

В Западной конференции «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете обыграла «Хьюстон Рокетс» со счетом 115:113. В серии по прежнему лидирует "Хьюстон" – 2:1. Самым результативным игроком в составе победителей стал Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл - 32 очков, 13 подборов и 11 передач. В составе «Хьюстона» Джеймс Харден набрал 44 очка.

«Лос-Анджелес Клипперс» в гостях одержал победу над «Ютой Джаз» со счетом 111:106 и повел в серии – 2:1.

Чикаго – Бостон 87:104 (15:33, 26:11, 22:32, 24:28)

Чикаго: Уэйд (18), Батлер (14), Лопес (12), Миротич (11), Ципзер (10), Грант (6), Морроу (4), Пэйн (3), Валентайн (3), Картер-Уильямс (2), Портис (2), Фелисио (2 + 11 подборов)

Бостон: Хорфорд (18), Томас (16), Краудер (16), Брэдли (15), Розир (11), Грин (8), Смарт (7), Жеребко (6), Олиник (5), Джонсон (2)

Счет в серии: 2-1

Оклахома-Сити – Хьюстон 115:113 (34:25, 31:33, 28:25, 22:30)

Оклахома-Сити: Уэстбрук (32 + 13 подборов + 11 передач), Гибсон (20), Оладипо (12), Роберсон (12), Кантер (10), Абринес (8), Макдермотт (6), Грант (6), Коул (5), Адамс (4)

Хьюстон: Харден (44), Уильямс (22), Андерсон (18), Гордон (12), ), Ариза (7), Капела (5), Нене (4), Беверли (1)

Счет в серии: 1-2

Юта – Клипперс 106:111 (34:21, 24:28, 26:33, 22:29)

Юта: Хэйворд (40), Джордж Хилл (26), Джонсон (15), Инглс (9), Худ (6), Нето (5), Диао (3), Фэйворс (2)

Клипперс: Пол (34 + 10 передач), Джордан (17 + 13 подборов), Мба а Муте (15), Гриффин (11), Фелтон (9), Кроуфорд (9), Спейтс (8), Редик (8)

Счет в серии: 1-2