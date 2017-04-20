Победитель регулярного чемпионата НБА "Голден Стейт" выиграл второй матч плей-офф

В ночь на четверг в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись три матча первого круга плей-офф, в которых вторые победы в сериях одержали "Голден Стейт", "Вашингтон" и "Хьюстон", сообщает официальный сайт лиги.

Во всех трех сериях счет стал 2:0.

Вашингтон – Атланта 109:101 (23:24, 28:19, 23:35, 35:23)

Вашингтон: Уолл (32 + 9 передач), Бил (31), Гортат (14 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Портер (4), М-ф Моррис (3) – старт; Дженнингс (10), Смит (8 + 8 подборов), Богданович (6), Убре (1).

Атланта: Миллсэп (27 + 10 подборов + 5 потерь), Шредер (23 + 6 передач), Хардуэй (19), Принс (12), Ховард (6 + 7 подборов) – старт; Бэйзмор (8), Кальдерон (2), Ильясова (2), Мускала (2), Сефолоша (0), Данливи (0).

Счет в серии 2:0

Хьюстон – Оклахома-Сити 115:111 (26:35, 36:33, 24:21, 29:22)

Хьюстон: Харден (35 + 8 передач + 7 потерь), Беверли (15), Капела (7 + 10 подборов + 4 блок-шота), Ариза (4), Андерсон (4) – старт; Гордон (22), Уильямс (21), Нене (7).

Оклахома-Сити: Уэстбрук (51 + 10 подборов + 13 передач), Роберсон (12 + 8 подборов), Оладипо (11 + 9 подборов), Гибсон (8), Адамс (5 + 7 подборов) – старт; Макдермотт (11), Грант (9), Кантер (4), Кристон (0), Абринес (0), Синглер (0), Сабонис (0).

Счет в серии 2:0

Голден Стэйт – Портленд 110:81 (33:17, 22:29, 28:12, 27:23)

Голден Стэйт: Карри (19 + 6 передач), Томпсон (16 + 6 потерь), Пачулия (10), Маккоу (9), Грин (6 + 12 подборов + 10 передач).

Портленд: Харклесс (15 + 8 подборов), Лиллард (12), Макколлум (11 + 6 потерь), Тернер (5 + 7 передач), Вонле (3).

Счет в серии 2:0