"Финикс" украинца Лэня проиграл "Сакраменто" в очередном матче регулярного чемпионата

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись пять матчей, в одном из которых "Финикс Санс" с украинцем Алексеем Лэнем в составе проиграл "Сакраменто Кингз", сообщает официальный сайт лиги.

Матч закончился со счетом 129:104 в пользу "королей"

На счету Лэня в этой игре 4 очка и 7 подборов..

Атланта – Шарлотт 103:76 (38:26, 25:18, 21:17, 19:15)

Атланта: Ховард (19 + 12 подборов), Миллсэп (10 + 7 подборов), Хардуэй (9), Шредер (8 + 9 передач), Принс (8) – старт; Ильясова (10), Бэйзмор (8), Мускала (8), Кальдерон (7), Хамфрис (5), Дилэйни (4), Сефолоша (4), Данливи (3).

Шарлотт: Кидд-Гилкрист (10), Марв. Уильямс (7), Робертс (4), Зеллер (4), Батюм (0) – старт; Лэмб (21), Уэбер (10), Грэм (10), Камински (6), Вуд (4), Пламли (0 + 7 подборов).

Миннесота – Оклахома-Сити 98:100 (16:33, 27:23, 29:15, 26:29)

Миннесота: Таунс (26 + 12 подборов), Дженг (19 + 8 подборов), Уиггинс (18), Рубио (14 + 10 передач), Раш (1) – старт; Мухаммад (9), Каспи (7), Данн (2), Джонс (2).

Оклахома-Сити: Оладипо (20 + 9 подборов + 6 передач + 8 потерь), Сабонис (19 + 9 подборов), Синглер (11), Адамс (10 + 8 подборов), Кристон (2 + 6 передач) – старт; Коул (12), Кантер (10 + 8 подборов), Абринес (6), Грант (6 + 8 подборов), Коллисон (4).

Даллас – Денвер 91:109 (26:23, 18:34, 31:26, 16:26)

Даллас: Новицки (21 + 8 подборов), Бареа (13 + 9 передач), Феррелл (10), Ноэл (8), Финни-Смит (5) – старт; Харрис (11), Пауэлл (10), Бруссино (5), Ютофф (5), Межри (2), Хэммонс (1).

Денвер: Харрис (20 + 8 подборов + 8 передач), Пламли (16 + 9 подборов), Мюррэй (10 + 10 передач), Чендлер (9), Йокич (7 + 8 подборов) – старт; Бизли (16), Эрнангомес (14), Артур (9), Миллер (8 + 7 подборов + 6 передач).

Сакраменто – Финикс 129:104 (28:25, 30:14, 39:38, 32:27)

Сакраменто: Хилд (30 + 7 подборов), Лоусон (22 + 11 подборов + 12 передач), Маклемор (13 + 9 подборов), Коули-Стайн (13), Лабиссьер (12).

Финикс: Юлис (27 + 6 передач), Крисс (22 + 7 подборов), Уоррен (14 + 7 подборов), Джонс (10), Лэнь (4 + 7 подборов).

Лейкерс – Новый Орлеан 108:96 (26:25, 31:28, 28:20, 23:23)

Лейкерс: Метта Уолд Пис (18), Кларксон (15), Ингрэм (15 + 6 передач), Рэндл (11), Нэнс (7 + 8 подборов) – старт; Нваба (14), Робинсон (10), Брюэр (7), Блэк (6 + 9 подборов), Эннис (5).

Новый Орлеан: Холидэй (14 + 7 передач + 5 потерь), Аженса (14 + 8 подборов), Каннингем (10), Хилл (8), Фрэйзер (6 + 6 передач) – старт; Диалло (19 + 11 подборов), Кроуфорд (11 + 7 передач), Мотеюнас (8), Кук (3), Тупан (3).