Украинские баскетболисты провели серию удачных матчей в зарубежных национальных чемпионатах

На прошлых выходных украинские баскетболисты провели ряд матчей в составах своих команде в европейских национальных чемпионатах, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Украинский защитник греческой "Трикалы" Александр Липовый помог своей команде одержать домашнюю победу в матче 25 тура чемпионата Греции против "Лефкаса" - 74:68. За 24 минуты на паркете украинец, выйдя в старте, отметился 9 очками (1/5 двухочковым, 1/3 трехочковых, 4/4 штрафных), 6 перехватами, 5 передачами и 2 подборами (1 в атаке) при 2 фолах. "Трикала" после этой победы остается на 10-м месте в турнирной таблице с 10 победами в 25 матчах.

В свою очередь, форвард "Лукойл Академика" Максим Корниенко сыграл 11 минут в домашнем матче чемпионата Болгарии против "Берое" из Стара Загора. Команда форварда сборной Украины победила со счетом 94:79, а украинец отметился 4 очками (2/2 двухочковым), сделал 2 подбора и 1 передачу при 2 фолах. "Лукойл Академик" продолжает лидировать в национальном первенстве, выиграв 19 матчей из 23.

Удачный матч за "Енисей" провел украинский разыгрывающий Денис Лукашов. В домашнем поединке Лиги ВТБ против латвийского ВЕФа (88:71) украинец, выйдя со скамейки, отыграл 16 минут, набрал 13 очков (5/5 двухочковых, 1/2 трехочковых), сделал 2 передачи, 1 подбор и 1 перехват при 2 фолах . После этой победы над соседями по турнирной таблице "Енисей" поднялся на 6 место, имея 12 побед в 22 матчах "регулярки".

Вместе с тем, не сыграл за "Монако" в матче с "Асвелом" (92:88) Сергей Гладырь, Кирилл Фесенко из-за травмы не помог "Авеллино" в матче против "Канту" (92:86), а Максим Пустозвонов отсутствовал в заявке "Клужа" на игру против "Стяуа" (90:84). "Тарту Рок" украинского форварда Макса Конате прошлой неделе в чемпионате Эстонии не играл.