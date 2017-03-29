"Днепр" стал последним полуфиналистом плей-офф баскетбольной Суперлиги

В Запорожье завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в котором "Днепр" обыграл "Запорожье-ZOG" и вышел в полуфинал, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 79:97.

За право сыграть в финале чемпионата Украины команда Дениса Журавлева поборется с действующим чемпионом южненским "Химиком", который в своей серии одолел "Николаев".

Запорожье-ZOG – Днепр 79:97 (14:22, 21:30, 21:24, 23:21)

Запорожье-ZOG: Мальчевский 17, Носков 13 + 5 подборов + 5 передач, Лукьянов 12

Днепр: Глебов 16 + 5 подборов + 4 передачи, Мишула 16 + 5 подборов, Тимофеенко 13 + 7 подборов + 4 передачи, Мисяц 11, Закурдаев 10 + 5 передач, Вильховецкий 10