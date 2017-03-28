"Сан-Антонио" разгромил "Кливленд" и продолжает борьбу за победу в регулярном чемпионате НБА

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись шесть матчей, в центральном из которых "Сан-Антонио Сперз" обыграл "Кливленд Кавальерс" и продолжил погоню за "Голден Стейт Уорриорз" в борьбе за титул победителя регулярного чемпионата НБА, сообщает официальный сайт лиги.

Матч закончился со счетом 103:74.

"Сперз" отстает "Уорриорз" на две победы в турнирной таблице.

Сан-Антонио – Кливленд 103:74 (28:18, 36:22, 17:18, 22:16)

Сан-Антонио: Ленард (25), Олдридж (14), Пау Газоль (14), Джинобили (12), Миллс (9),Дедмон (8 + 13 подборов), Грин (5), Андерсон (4), Симмонс (3), Бертанс (3), Форбс (2), Ли (2), Паркер (2)

Кливленд: Джеймс (17), Томпсон (11), Лав (9), Ирвинг (8), Фрай (8), Джефферсон (5), Джей Ар Смит (5), Фелдер (4), Уильямс (3), Джонс (2), Уильямс (2) , Лиггинс (0).

Даллас – Оклахома-Сити 91:92 (26:25, 24:10, 19:22, 22:35)

Даллас: Мэттьюз (15), Ноэл (15), Феррелл (13), Харрис (12), Барнс (10), Бареа (10), Межри (8), Новицки (8)

Оклахома-Сити: Уэстбрук (37 + 13 подборов + 10 передач), Оладипо (15), Гибсон (13), Адамс (8), Кантер (6), Макдермотт (5), Грант (4), Кристон (2), Роберсон (2)

Нью-Йорк – Детройт 109:95 (34:36, 30:23, 25:15, 20:21)

Нью-Йорк: Роуз (27), Порзингис (25), Энтони (21), Эрнангомес (15), Ли (7), Холидэй (7), Кузминскас (5), Бэйкер (2)

Детройт: М-с Моррис (20), Смит (15), Колдуэлл-Поуп (12), Харрис (12), Драммонд (10 + 15 подборов), Луэр (8), Бэйнс (7), Удрих (6), Джонсон (5)

Торонто – Орландо 131:112 (35:34, 38:23, 26:32, 32:23)

Торонто: ДеРозан (36), Валанчюнас (17), Ибака (16), Пауэлл (16), Джозеф (15 + 13 передач), Пелтль (12), Райт (7), Такер (7), Паттерсон (4), ВанВлит (1)

Орландо: Пэйтон (22), Фурнье (20), Росс (17), Гордон (16), Вучевич (12 + 15 подборов), Огастин (8), Бийомбо (5), Микс (4), Уилкокс (3), Хезонья (3), Уотсон (2)

Сакраменто – Мемфис 91:90 (28:27, 23:22, 23:19, 17:22)

Сакраменто: Коллисон (23), Хилд (14), Коули-Стайн (12), Куфос (11), Лоусон (10), Толливер (9), Темпл (6), Маклемор (3), Лабиссьер (3)

Мемфис: Конли (22), Рэндолф (17 + 15 подборов), Грин (10), Райт (11), Дэниелс (10), Харрисон (7), Картер (7), Аллен (6)

Юта – Нью-Орлеан 108:100 (28:21, 28:30, 25:20, 27:29)

Юта: Худ (20), Гобер (20 + 19 подборов), Инглс (19), Джордж Хилл (17), Джонсон (14), Нето (5), Уити (5), Экзам (4), Лайлс (2), Диао (2)

Нью-Орлеан: Дэвис (36 + 17 подборов), Холидэй (19), Кроуфорд (14), Хилл (11), Каннингем (8), Фрэйзер (4), Мур (4), Аженса (4)

Восточная конференция

1. *Бостон Селтикс – 48 побед/26 поражений

2. *Кливленд Кавальерс – 47/26

3. *Вашингтон Уизардс – 45/28

4. *Торонто Рэпторс – 45/29

5. Милуоки Бакс – 37/36

6. Индиана Пэйсерс – 37/36

7. Атланта Хоукс – 37/36

8. Майами Хит – 35/38

9. Чикаго Буллз – 35/39

10. Детройт Пистонс – 34/40

11. Шарлотт Хорнетс – 33/40

12. Нью-Йорк Никс – 28/46

13. Филадельфия Сиксерс – 27/46

14. Орландо Мэджик – 27/47

15. Бруклин Нетс – 16/57

Западная конференция

1. * Голден Стэйт Уорриорз – 59 побед / 14 поражений

2. *Сан-Антонио Сперс – 57/16

3. *Хьюстон Рокетс – 51/22

4. *Юта Джаз – 45/29

5. *Лос-Анджелес Клипперс – 44/31

6. Оклахома-Сити Тандер – 42/31

7. Мемфис Гриззлиз – 40/34

8. Денвер Наггетс –35/38

9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 35/38

10. Даллас Маверикс – 31/42

11. Нью-Орлеан Пеликанс – 31/43

12. Сакраменто Кингз – 29/45

13. Миннесота Тимбервулвз – 28/44

14. Финикс Санз – 22/52

15. Лос-Анджелес Лейкерс – 21/52

* Обеспечили место в плей-офф