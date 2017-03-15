Действующий чемпион НБА и лидер текущего сезона выиграли очередные матчи

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись пять матчей регулярного чемпионата, в двух из которых победы одержали действующий чемпион и лидер текущего регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.

"Кливленд Кавальерс" выиграл у "Детройт Пистонз" со счетом 128:96. В свою очередь, "Голден Стэйт Уорриорз" обыграли "Филадельфию Сиксерз" - 106:104.

Кливленд – Детройт 128:96 (44:26, 30:22, 30:22, 24:26)

Кливленд: Ирвинг (26), Шамперт (18), Джеймс (16 + 11 подборов + 12 передач), Джефферсон (16), Уильямс (13), Уильямс (13), Джей Ар Смит (12), Фрай (6), Томпсон (4), Лиггинс (2), Джонс (2)

Детройт: Харрис (17), М-с Моррис (13), Колдуэлл-Поуп (11), Драммонд (8 + 14 подборов), Смит (12), Луэр (8), Буллок (6), Джексон (6), Джонсон (5), Бэйнс (4), Марьянович (4), Хиллиард (2)

Бруклин – Оклахома-Сити 104:122 (32:32, 30:30, 21:29, 21:31)

Бруклин: Лопес (25), Лин (24), ЛеВерт (16), Фой (13), Букер (8), Холлис-Джефферсон (6), Уайтхэд (5), Динуидди (3), Килпатрик (2), Николсон (2)

Оклахома-Сити: Уэстбрук (25 + 12 подборов + 19 переда), Оладипо (21), Гибсон (17), Кантер (17), Абринес (13), Адамс (11), Роберсон (7), Макдермотт (5), Сабонис (4), Кристон (2)

Нью-Йорк – Индиана 87:81 (18:24, 24:28, 20:12, 25:17)

Нью-Йорк: Энтони (22 + 13 подборов), Роуз (16), Эрнангомес (13 + 18 подборов), Порзингис (11), Томас (9), Ли (5), Холидэй (7), Рэндл (2), Бэйкер (2)

Индиана: Джордж (22 + 10 подборов), Тернер (17 + 12 подборов), Тиг (9), Эллис (9), Майлз (6), Стаки (6), Робинсон (4), Янг (4), Кристмас (2), Серафин (2)

Нью-Орлеан – Портленд 100:77 (23:16, 27:20, 27:18, 23:23)

Нью-Орлеан: Казинс (22), Дэвис (15 + 15 подборов), Кроуфорд (13), Хилл (12), Мур (11), Холидэй (10), Фрэйзер (7), Каннингем (6 + 10 подборов), Аженса (2), Селден (2)

Портленд: Лиллард (29), Напьер (10), Ленард (9), Макколлум (8), Коннотон (5), Харклесс (4), Крэбб (4), Вонле (3 + 10 подборов), Нуркич (2) Лэйман (2), Амину (1 + 10 подборов)

Голден Стэйт – Филадельфия 106:104 (35:34, 23:25, 20:31, 28:14)

Голден Стэйт: Карри (29), Томпсон (28), Грин (20), Барнс (10 + 9 подборов), Игудала (7), Ливингстон (4), Уэст (2), МакГи (2), Маккоу (2), Пачулия (2)

Филадельфия: Шарич (25), Окафор (22), (14 + 8 подборов), Луваву-Кабарро (10), Холмс Хендерсон (9), Макконнелл (7 + 10 передач), Ковингтон (7), Стаускас (7), Родригес (3)

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс – 44 победы / 22 поражения

2. Бостон Селтикс – 42/25

3. Вашингтон Уизардс – 41/25

4. Торонто Рэпторс – 39/28

5. Атланта Хоукс – 37/30

6. Индиана Пэйсерс – 34/33

7. Детройт Пистонс – 33/34

8. Милуоки Бакс – 32/34

9. Майами Хит – 32/35

10. Чикаго Буллз – 32/35

11. Шарлотт Хорнетс – 29/38

12. Нью-Йорк Никс – 27/41

13. Филадельфия Сиксерс – 24/43

14. Орландо Мэджик – 24/44

15. Бруклин Нетс – 12/54

Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 53 победы / 14 поражений

2. Сан-Антонио Сперс – 52/14

3. Хьюстон Рокетс – 46/21

4. Юта Джаз – 42/25

5. Лос-Анджелес Клипперс – 40/27

6. Оклахома-Сити Тандер – 38/29

7. Мемфис Гриззлиз – 37/30

8. Денвер Наггетс –32/35

9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 29/37

10. Миннесота Тимбервулвз – 28/38

11. Даллас Маверикс – 28/38

12. Нью-Орлеан Пеликанс – 27/40

13. Сакраменто Кингз – 26/41

14. Финикс Санз – 22/45

15. Лос-Анджелес Лейкерс – 20/47