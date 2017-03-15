Действующий чемпион НБА и лидер текущего сезона выиграли очередные матчи
"Кливленд Кавальерс" и "Голден Стэйт" одержали победы.
В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись пять матчей регулярного чемпионата, в двух из которых победы одержали действующий чемпион и лидер текущего регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.
"Кливленд Кавальерс" выиграл у "Детройт Пистонз" со счетом 128:96. В свою очередь, "Голден Стэйт Уорриорз" обыграли "Филадельфию Сиксерз" - 106:104.
Кливленд – Детройт 128:96 (44:26, 30:22, 30:22, 24:26)
Кливленд: Ирвинг (26), Шамперт (18), Джеймс (16 + 11 подборов + 12 передач), Джефферсон (16), Уильямс (13), Уильямс (13), Джей Ар Смит (12), Фрай (6), Томпсон (4), Лиггинс (2), Джонс (2)
Детройт: Харрис (17), М-с Моррис (13), Колдуэлл-Поуп (11), Драммонд (8 + 14 подборов), Смит (12), Луэр (8), Буллок (6), Джексон (6), Джонсон (5), Бэйнс (4), Марьянович (4), Хиллиард (2)
Бруклин – Оклахома-Сити 104:122 (32:32, 30:30, 21:29, 21:31)
Бруклин: Лопес (25), Лин (24), ЛеВерт (16), Фой (13), Букер (8), Холлис-Джефферсон (6), Уайтхэд (5), Динуидди (3), Килпатрик (2), Николсон (2)
Оклахома-Сити: Уэстбрук (25 + 12 подборов + 19 переда), Оладипо (21), Гибсон (17), Кантер (17), Абринес (13), Адамс (11), Роберсон (7), Макдермотт (5), Сабонис (4), Кристон (2)
Нью-Йорк – Индиана 87:81 (18:24, 24:28, 20:12, 25:17)
Нью-Йорк: Энтони (22 + 13 подборов), Роуз (16), Эрнангомес (13 + 18 подборов), Порзингис (11), Томас (9), Ли (5), Холидэй (7), Рэндл (2), Бэйкер (2)
Индиана: Джордж (22 + 10 подборов), Тернер (17 + 12 подборов), Тиг (9), Эллис (9), Майлз (6), Стаки (6), Робинсон (4), Янг (4), Кристмас (2), Серафин (2)
Нью-Орлеан – Портленд 100:77 (23:16, 27:20, 27:18, 23:23)
Нью-Орлеан: Казинс (22), Дэвис (15 + 15 подборов), Кроуфорд (13), Хилл (12), Мур (11), Холидэй (10), Фрэйзер (7), Каннингем (6 + 10 подборов), Аженса (2), Селден (2)
Портленд: Лиллард (29), Напьер (10), Ленард (9), Макколлум (8), Коннотон (5), Харклесс (4), Крэбб (4), Вонле (3 + 10 подборов), Нуркич (2) Лэйман (2), Амину (1 + 10 подборов)
Голден Стэйт – Филадельфия 106:104 (35:34, 23:25, 20:31, 28:14)
Голден Стэйт: Карри (29), Томпсон (28), Грин (20), Барнс (10 + 9 подборов), Игудала (7), Ливингстон (4), Уэст (2), МакГи (2), Маккоу (2), Пачулия (2)
Филадельфия: Шарич (25), Окафор (22), (14 + 8 подборов), Луваву-Кабарро (10), Холмс Хендерсон (9), Макконнелл (7 + 10 передач), Ковингтон (7), Стаускас (7), Родригес (3)
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 44 победы / 22 поражения
2. Бостон Селтикс – 42/25
3. Вашингтон Уизардс – 41/25
4. Торонто Рэпторс – 39/28
5. Атланта Хоукс – 37/30
6. Индиана Пэйсерс – 34/33
7. Детройт Пистонс – 33/34
8. Милуоки Бакс – 32/34
9. Майами Хит – 32/35
10. Чикаго Буллз – 32/35
11. Шарлотт Хорнетс – 29/38
12. Нью-Йорк Никс – 27/41
13. Филадельфия Сиксерс – 24/43
14. Орландо Мэджик – 24/44
15. Бруклин Нетс – 12/54
Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 53 победы / 14 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 52/14
3. Хьюстон Рокетс – 46/21
4. Юта Джаз – 42/25
5. Лос-Анджелес Клипперс – 40/27
6. Оклахома-Сити Тандер – 38/29
7. Мемфис Гриззлиз – 37/30
8. Денвер Наггетс –32/35
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 29/37
10. Миннесота Тимбервулвз – 28/38
11. Даллас Маверикс – 28/38
12. Нью-Орлеан Пеликанс – 27/40
13. Сакраменто Кингз – 26/41
14. Финикс Санз – 22/45
15. Лос-Анджелес Лейкерс – 20/47