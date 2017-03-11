Лидер регулярного чемпионата НБА "Голден Сттэйт" проиграл второй матч подряд

"Уорриорз" проиграли "Миннесоте" со счетом 102:103.

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись восемь матчей, в центральном из которых, "Миннесота" нанесла лидеру чемпионата "Голден Стэйт" второе поражение подряд, сообщает официальный сайт лиги. Матч завершился со счетом 103:102. "Миннесота" прервала серию из 10 подряд домашних очных поражений. Шарлотт – Орландо — 121:81 (37:24, 21:16, 30:22, 33:19) Ш: Уокер (23), Белинелли (18), Робертс (15), Батюм (15 + 10 передач), Вуд (14), Уильямс (12 + 18 подборов + 7 передач), Лэмб (10), Зеллер (6 + 7 подборов) О: Гордон (20), Фурнье (14), Хезонья (11), Пэйтон (8 + 12 передач), Бийомбо (7 + 10 подборов) Чикаго – Хьюстон — 94:115 (33:23, 16:33, 14:36, 31:23) Ч: Уэйд (21), Батлер (16), Пэйн (11), Рондо (8), Валентайн (8), Ципзер (8), Фелисио (4 + 7 подборов), Ловернь (2 + 9 подборов). Х: Андерсон (21), Харден (19 + 7 подборов + 13 передач + 6 потерь), Уильямс (18), Капела (17 + 7 подборов), Ариза (13 + 11 подборов) Милуоки – Индиана — 99:85 (23:27, 22:23, 29:18, 25:17) М: Миддлтон (21 + 7 потерь), Адетокумбо (21 + 8 подборов + 5 перехватов + 6 потерь), Снелл (10), Монро (18 + 7 подборов), Хенсон (8 + 7 подборов + 4 блок-шота) И: Джордж (18 + 11 подборов + 6 передач), Тиг (17 + 7 потерь), Янг (10), Эллис (12) Миннесота – Голден Стэйт — 103:102 (34:24, 28:29, 26:23, 15:26) М: Уиггинс (24), Таунс (23 + 9 подборов), Рубио (17 + 13 передач), Дьонг (12), Мухаммад (11 + 8 подборов), Бьелица (10 + 12 подборов) ГС: Томпсон (30), Карри (26 + 7 передач + 6 потерь), Кларк (10), Игудала (8) Атланта – Торонто — 105:99 (18:19, 31:29, 25:27, 31:24) А: Шредер (26), Миллсэп (21), Хардуэй (20 + 6 передач), Ховард (16 + 10 подборов), Бэйзмор (7 + 7 подборов) Т: ДеРозан (28 + 8 подборов + 6 передач), Ибака (18), Джозеф (15 + 8 передач), Кэрролл (11 + 7 подборов), Валанчюнас (11 + 12 подборов), Пауэлл (12) Денвер – Бостон — 119:99 (35:25, 30:29, 29:26, 25:19) Д: Чендлер (23 + 9 подборов), Йокич (21 + 10 подборов + 7 передач + 7 потерь), Галлинари (20), Мюррэй (13) Б: Томас (21), Брэдли (16), Хорфорд (15 + 5 потерь), Браун (14), Смарт (13 + 7 подборов), Даллас – Бруклин — 105:96 (23:26, 23:23, 28:24, 31:23) Да: Барнс (21 + 7 подборов), Карри (18), Феррелл (17), Новицки (13), Мэттьюз (9 + 7 подборов), Пауэлл (7 + 8 подборов), Б: Уайтхэд (24), Лин (18), Букер (15 + 7 подборов), Эйси (12), Килпатрик (9) Сакраменто – Вашингтон — 122:130 OT (32:28, 36:28, 29:26, 19:34, 6:14) С: Коули-Стайн (20 + 12 подборов), Аффлало (18), Хилд (18 + 5 подборов), Коллисон (14 + 10 передач), Маклемор (10), Толливер (10). Куфос (8). В: Бил (38 + 10 подборов), Уолл (25 + 12 передач), Портер (18 + 6 подборов), Богданович (17), Моррис (10 + 6 подборов), Гортат (2 + 9 подборов).

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