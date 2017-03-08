"Финикс" украинца Лэня проиграл "Вашингтону" в очередном матче НБА

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись три матча, в одном из которых "Финикс Санз" украинца Алексея Лэня проиграл "Вашингтон Уизардс" со счетом 127:131, сообщает официальный сайт лиги.

Украинский центровой Алексей Лень провел в игре 21 минуту 34 секунды, за которые набрал 8 очков, сделал 11 подборов, 1 перехват, 4 блокшота, совершил 1 потерю и получил 3 фола.

Финикс – Вашингтон 127:131 (25:38, 36:30, 31:26, 35:37)

Финикс: Бледсо (30 + 6 потерь), Букер (25 + 6 передач + 6 потерь), Уоррен (15 + 10 подборов), Уильямс (15 + 10 подборов), Барбоза (12), Крисс (9), Лень (8 + 11 подборов + 4 блок-шота), Юлис (7), Джонс (6)

Вашингтон: Богданович (29 + 9 подборов), Бил (27), Уолл (25 + 14 передач), Смит (17), Маинми (15 + 9 подборов + 7 перехватов), М-ф Моррис (6), Гортат (6), Портер (2), Дженнингс (2), Убре (2)

Оклахома-Сити – Портленд 121:126 (40:29, 27:32, 25:38, 29:27)

Оклахома-Сити: Уэстбрук (58), Оладипо (16), Кантер (11),Роберсон (9), Сабонис (8), Абринес (5), Адамс (4), Грант (3), Гибсон (3), Коул (2), Макдермотт (2)

Портленд: Крэбб (23), Лиллард (22), Макколлум (21), Нуркич (17), Амину (12), Ленард (12), Вонле (11), Харклесс (6), Напьер (2)

Даллас – Лейкерс 122:111 (38:29, 32:23, 33:22, 19:37)

Даллас: Новицки (25 + 11 подборов), Сет Карри (18), Феррелл (16ч), Мэттьюз (15), Барнс (14), Ноэл (11 + 12 подборов), Кук (10), Харрис (7), Пауэлл (4), Финни-Смит (2)

Лейкерс: Расселл (22), Кларксон (22), Янг (13), Ингрэм (13), Рэндл (13 + 18 подборов + 10 передач), Брюэр (9), Эннис (8), Нэнс (8), Нваба (2), Блэк (1)

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс – 42 победы / 20 поражений

2. Бостон Селтикс – 40/24

3. Вашингтон Уизардс – 38/24

4. Торонто Рэпторс – 37/26

5. Атланта Хоукс – 34/29

6. Индиана Пэйсерс – 32/31

7. Чикаго Буллз – 31/32

8. Детройт Пистонс – 30/32

9. Майами Хит – 30/34

10. Милуоки Бакс – 29/33

11. Шарлотт Хорнетс – 28/35

12. Нью-Йорк Никс – 26/38

13. Филадельфия Сиксерс – 23/40

14. Орландо Мэджик – 23/41

15. Бруклин Нетс – 11/51

Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 52 победы / 11 поражений

2. Сан-Антонио Сперс – 49/13

3. Хьюстон Рокетс – 44/20

4. Юта Джаз – 40/24

5. Лос-Анджелес Клипперс – 38/25

6. Мемфис Гриззлиз – 36/28

7. Оклахома-Сити Тандер – 35/29

8. Денвер Наггетс – 29/34

9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 27/34

10. Даллас Маверикс – 27/36

11. Миннесота Тимбервулвз – 25/37

12. Сакраменто Кингз – 25/38

13. Нью-Орлеан Пеликанс – 25/39

14. Финикс Санз – 21/43

15. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/45