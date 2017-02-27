"Финикс" проиграл "Милуоки" в очередном матче регулярного чемпионата НБА

В ночь на понедельник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись восемь матчей, в одном из которых "Финикс Санс" украинца Алексея Лэня проиграл "Милуоки Бакс", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 100:96.

Лэнь в этой игре набрал 6 очков и совершил 9 подборов.

Лейкерс – Сан-Антонио — 98:119 (20:36, 21:25, 29:35, 28:23)

ЛАЛ: Ингрэм (22), Кларксон (19), Расселл (18), Янг (8), Рэндл (6 + 12 подборов), , Робинсон (9 + 8 подборов)

САС: Леонард (25), Олдридж (16 + 9 подборов), Газоль (15 + 7 подборов), Дедмон (11 + 9 подборов), Паркер (8 + 9 передач), Миллс (9 + 7 передач)

Милуоки – Финикс — 100:96 (21:23, 21:24, 35:26, 23:23)

М: Адетокумбо (28 + 8 подборов + 6 передач), Бизли (17), Брогдон (15 + 7 передач), Монро (14 + 8 подборов), Снелл (13), Миддлтон (8 + 7 подборов)

Ф: Уоррен (23), Уильямс (17 + 15 подборов), Букер (15), Бледсоу (11 + 9 передач + 5 потерь), Лень (6 + 9 подборов)

Денвер – Мемфис — 98:105 (19:22, 28:28, 21:18, 30:37)

Д: Галлинари (24), Харрис (19), Чендлер (14 + 9 подборов + 6 передач), Нельсон (12), Йокич (10 + 11 подборов + 6 передач), Мюррэй (11)

М: Конли (31), Газоль (23 + 6 передач), Рэндолф (20 + 11 подборов), Грин (9 + 10 подборов), Аллен (8 + 7 подборов + 5 перехватов)

Вашингтон – Юта — 92:102 (24:24, 15:25, 21:24, 32:29)

В: Уолл (23 + 11 передач + 9 потерь), Бил (22), Богданович (15), Портер (6 + 7 подборов), Гортат (6 + 8 подборов)

Ю: Хэйворд (30 + 9 подборов), Хилл (21 + 6 передач + 5 потерь), Гобер (15 + 20 подборов + 4 блок-шота), Худ (11), Фэйворс (10 + 7 подборов + 4 блок-шота)

Торонто – Портленд — 112:106 (25:28, 28:24, 29:28, 30:26)

Т: ДеРозан (33), Ибака (18 + 10 подборов), Валанчюнас (15 + 7 подборов), Джозеф (14 + 6 передач), Райт (11)

П: Лиллард (28 + 8 передач), Харклесс (18), Макколлум (17), Амину (13 + 8 подборов)

Детройт – Бостон — 98:104 (23:27, 27:27, 24:25, 24:25)

Д: Колдуэлл-Поуп (18), Джексон (17 + 6 передач), Драммонд (17 + 15 подборов), Моррис (16 + 10 подборов + 5 потерь), Луэр (10)

Б: Томас (33), Краудер (14 + 11 подборов), Смарт (14), Розир (13), Браун (13), Джонсон (4 + 9 подборов), Хорфорд (4 + 9 подборов)

Оклахома-Сити – Нью-Орлеан — 118:110 (32:35, 27:24, 28:25, 31:26)

ОС: Уэстбрук (41 + 11 подборов + 11 передач + 9 потерь), Абринес (13), Адамс (13 + 10 подборов), Кантер (20 + 9 подборов)

НО: Дэвис (38 + 7 подборов), Казинс (31 + 10 подборов), Мур (10), Холидэй (6 + 8 передач + 5 потерь)

Клипперс – Шарлотт — 124:121 OT (32:24, 27:27, 25:29, 29:33, 11:8)

ЛАК: Гриффин (43 + 10 подборов + 5 передач), Редик (22), Джордан (20 + 19 подборов + 3 перехвата), Пол (15 + 9 подборов + 17 передач), Мба а Муте (7).

Ш: Уокер (34), Батюм (31 + 8 подборов + 5 потерь), Камински (16 + 5 подборов), Лэмб (19 + 6 подборов)

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс – 40 побед / 17 поражений

2. Бостон Селтикс – 38/21

3. Вашингтон Уизардс – 34/23

4. Торонто Рэпторс – 35/24

5. Атланта Хоукс – 32/26

6. Чикаго Буллз – 30/29

7. Индиана Пэйсерс – 30/29

8. Детройт Пистонс – 27/31

9. Майами Хит – 27/32

10. Милуоки Бакс – 26/31

11. Шарлотт Хорнетс – 25/34

12. Нью-Йорк Никс – 24/35

13. Филадельфия Сиксерс – 22/36

14. Орландо Мэджик – 22/38

15. Бруклин Нетс – 9/49

Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 49 побед /9 поражений

2. Сан-Антонио Сперс – 45/13

3. Хьюстон Рокетс – 42/18

4. Юта Джаз – 37/22

5. Лос-Анджелес Клипперс – 36/23

6. Мемфис Гриззлиз – 35/25

7. Оклахома-Сити Тандер – 34/25

8. Денвер Наггетс – 26/33

9. Сакраменто Кингз – 25/34

10. Портленд Трэйл Блэйзерс – 24/33

11. Даллас Маверикс – 22/35

12. Миннесота Тимбервулвз – 23/36

13. Нью-Орлеан Пеликанс – 23/37

14. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/41

15. Финикс Санз – 18/41