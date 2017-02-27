"Финикс" проиграл "Милуоки" в очередном матче регулярного чемпионата НБА
Игра завершилась со счетом 100:96.
В ночь на понедельник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись восемь матчей, в одном из которых "Финикс Санс" украинца Алексея Лэня проиграл "Милуоки Бакс", сообщает официальный сайт лиги.
Матч завершился со счетом 100:96.
Лэнь в этой игре набрал 6 очков и совершил 9 подборов.
Лейкерс – Сан-Антонио — 98:119 (20:36, 21:25, 29:35, 28:23)
ЛАЛ: Ингрэм (22), Кларксон (19), Расселл (18), Янг (8), Рэндл (6 + 12 подборов), , Робинсон (9 + 8 подборов)
САС: Леонард (25), Олдридж (16 + 9 подборов), Газоль (15 + 7 подборов), Дедмон (11 + 9 подборов), Паркер (8 + 9 передач), Миллс (9 + 7 передач)
Милуоки – Финикс — 100:96 (21:23, 21:24, 35:26, 23:23)
М: Адетокумбо (28 + 8 подборов + 6 передач), Бизли (17), Брогдон (15 + 7 передач), Монро (14 + 8 подборов), Снелл (13), Миддлтон (8 + 7 подборов)
Ф: Уоррен (23), Уильямс (17 + 15 подборов), Букер (15), Бледсоу (11 + 9 передач + 5 потерь), Лень (6 + 9 подборов)
Денвер – Мемфис — 98:105 (19:22, 28:28, 21:18, 30:37)
Д: Галлинари (24), Харрис (19), Чендлер (14 + 9 подборов + 6 передач), Нельсон (12), Йокич (10 + 11 подборов + 6 передач), Мюррэй (11)
М: Конли (31), Газоль (23 + 6 передач), Рэндолф (20 + 11 подборов), Грин (9 + 10 подборов), Аллен (8 + 7 подборов + 5 перехватов)
Вашингтон – Юта — 92:102 (24:24, 15:25, 21:24, 32:29)
В: Уолл (23 + 11 передач + 9 потерь), Бил (22), Богданович (15), Портер (6 + 7 подборов), Гортат (6 + 8 подборов)
Ю: Хэйворд (30 + 9 подборов), Хилл (21 + 6 передач + 5 потерь), Гобер (15 + 20 подборов + 4 блок-шота), Худ (11), Фэйворс (10 + 7 подборов + 4 блок-шота)
Торонто – Портленд — 112:106 (25:28, 28:24, 29:28, 30:26)
Т: ДеРозан (33), Ибака (18 + 10 подборов), Валанчюнас (15 + 7 подборов), Джозеф (14 + 6 передач), Райт (11)
П: Лиллард (28 + 8 передач), Харклесс (18), Макколлум (17), Амину (13 + 8 подборов)
Детройт – Бостон — 98:104 (23:27, 27:27, 24:25, 24:25)
Д: Колдуэлл-Поуп (18), Джексон (17 + 6 передач), Драммонд (17 + 15 подборов), Моррис (16 + 10 подборов + 5 потерь), Луэр (10)
Б: Томас (33), Краудер (14 + 11 подборов), Смарт (14), Розир (13), Браун (13), Джонсон (4 + 9 подборов), Хорфорд (4 + 9 подборов)
Оклахома-Сити – Нью-Орлеан — 118:110 (32:35, 27:24, 28:25, 31:26)
ОС: Уэстбрук (41 + 11 подборов + 11 передач + 9 потерь), Абринес (13), Адамс (13 + 10 подборов), Кантер (20 + 9 подборов)
НО: Дэвис (38 + 7 подборов), Казинс (31 + 10 подборов), Мур (10), Холидэй (6 + 8 передач + 5 потерь)
Клипперс – Шарлотт — 124:121 OT (32:24, 27:27, 25:29, 29:33, 11:8)
ЛАК: Гриффин (43 + 10 подборов + 5 передач), Редик (22), Джордан (20 + 19 подборов + 3 перехвата), Пол (15 + 9 подборов + 17 передач), Мба а Муте (7).
Ш: Уокер (34), Батюм (31 + 8 подборов + 5 потерь), Камински (16 + 5 подборов), Лэмб (19 + 6 подборов)
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 40 побед / 17 поражений
2. Бостон Селтикс – 38/21
3. Вашингтон Уизардс – 34/23
4. Торонто Рэпторс – 35/24
5. Атланта Хоукс – 32/26
6. Чикаго Буллз – 30/29
7. Индиана Пэйсерс – 30/29
8. Детройт Пистонс – 27/31
9. Майами Хит – 27/32
10. Милуоки Бакс – 26/31
11. Шарлотт Хорнетс – 25/34
12. Нью-Йорк Никс – 24/35
13. Филадельфия Сиксерс – 22/36
14. Орландо Мэджик – 22/38
15. Бруклин Нетс – 9/49
Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 49 побед /9 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 45/13
3. Хьюстон Рокетс – 42/18
4. Юта Джаз – 37/22
5. Лос-Анджелес Клипперс – 36/23
6. Мемфис Гриззлиз – 35/25
7. Оклахома-Сити Тандер – 34/25
8. Денвер Наггетс – 26/33
9. Сакраменто Кингз – 25/34
10. Портленд Трэйл Блэйзерс – 24/33
11. Даллас Маверикс – 22/35
12. Миннесота Тимбервулвз – 23/36
13. Нью-Орлеан Пеликанс – 23/37
14. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/41
15. Финикс Санз – 18/41