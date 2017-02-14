Баскетболист сборной Украины стал лучшим игроком чемпионата Австралии

Украинский баскетболист Джером Рэндл признан MVP регулярного чемпионата Австралии сезона 2016/17 в составе Аделаиды, сообщает Isport.

Натурализованный американский защитник сборной Украины Рэндл по итогам регулярного чемпионата стал третьим по результативности, набирая в среднем 21 очка за матч. Также он третий в лиге по результативным передачам – 5,32 за поединок.

На протяжении всего сезона тренеры команд лиги голосовали за лучшего игрока каждого матча. В итоге Рэндл победил со 143 голосами. Занявшего второе место Кейси Пратера защитник сборной Украины опередил на 36 голосов.

Как сообщал УНИАН, Рэндл получил украинское гражданство в 2015-м году и в том же году выступил за национальную сборную Украины на Евробаскете-2015.