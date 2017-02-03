Организаторы Евробаскета-2017 обнародовали расписание матчей сборной Украины

Организаторы Евробаскета-2017 обнародовали расписание матчей турнира, одним из участников которого будет сборная Украины, сообщает официальный сайт соревнований.

На групповом этапе в сикстете B команда Евгения Мурзина начнет выступления мтачем с командой Германии, который состоится 31 августа.

Читайте такжеГлавный тренер сборной Украины по баскетболу Мурзин: "Ребята своим трудом, упорством и борьбой по праву завоевали путевку на Евробаскет"2 сентября состоится игра Украина - Италия, на следующий день Грузия - Украина, 5 сентября будет сыгран матч Украина - Литва и 6-го сентября - Израиль против Украины.

По четыре лучшие команды из каждой группы выходят в следующий раунд соревнований.

Как сообщал УНИАН Евробаскет-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября.