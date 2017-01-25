Лэнь сделал дабл-дабл в проигранном матче "Финикса" в чемпионате НБА

На счету нашего спортсмена 11 очков и 10 подборов

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись шесть матчей, в одном из которых "Финикс" украинца Лэня уступил "Миннесоте", сообщает официальный сайт лиги. Дабл-дабл Алексея Лэня не помог "солнечным" одержать победу. Украинец набрал 11 очков и сделал 10 подборов. Торонто – Сан-Антонио — 106:108 (25:29, 29:32, 25:18, 27:29) Т: Лаури (30 + 5 потерь), Росс (21), Пауэлл (16), Паттерсон (12), Джозеф (10), Валанчюнас (9 + 13 подборов), Ногейра (6 + 10 подборов). СА: Олдридж (21 + 7 подборов), Миллс (18), Бертанс (12), Мюррей (11), Ли (11), Андерсон (8 + 7 подборов), Грин (4 + 7 подборов + 4 блок-шота) Филадельфия – Клипперс — 121:110 (27:29, 32:39, 30:21, 32:21) Ф: Ноэл (19 + 8 подборов), Холмс (18), Шарич (16 + 8 подборов), Ковингтон (14 + 8 подборов), Ильясова (10), Макконнелл (9 + 10 передач), Хендерсон (11), Родригес (9 + 7 передач) ЛАК: Кроуфорд (27), Редик (22), Риверс (20), Гриффин (12 + 11 подборов + 6 потерь), Джордан (10 + 20 подборов) Вашингтон – Бостон — 123:108 (33:24, 33:35, 25:21, 32:28) В: Бил (31 + 5 потерь), Уолл (27 + 7 подборов + 7 передач), Моррис (19 + 11 подборов), Гортат (16 + 8 подборов), Убре (11) Б: Томас (25 + 13 передач), Хорфорд (22), Краудер (17 + 6 подборов), Смарт (13 + 5 подборов) Орландо – Чикаго — 92:100 (22:20, 27:32, 24:26, 19:22) О: Вучевич (20 + 8 подборов), Ибака (16 + 8 подборов), Грин (13 + 7 подборов), Гордон (13), Пэйтон (10 + 7 подборов + 8 потерь). Ч: Уэйд (21 + 7 подборов + 7 перехватов), Батлер (20 + 8 подборов), Макдермотт (12), Фелисио (12 + 10 подборов) Денвер – Юта 103:93 (18:22, 33:17, 29:28, 23:26) Д: Йокич (23 + 11 подборов + 6 передач), Артур (16 + 8 подборов), Нельсон (17 + 7 передач), Галлинари (11), Фарид (11 + 7 подборов), Харрис (10) Ю: Фэйворс (18 + 5 подборов), Джордж Хилл (17 + 5 передач), Диао (16), Гобер (11 + 9 подборов), Беркс (13), Финикс – Миннесота — 111:112 (27:23, 29:36, 23:28, 32:25) Ф: Букер (26), Чендлер (22 + 17 подборов), Блэдсоу (18 + 7 передач + 5 потерь), Лень (11 + 10 подборов), Найт (10), Такер (8 + 6 передач) М: Уиггинс (31), Таунс (18 + 10 подборов), Мухаммад (16), Дьонг (16 + 8 подборов), Рубио (14 + 9 передач), ЛаВин (11)

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