"Будивельник" и "Химик" выиграли очередные матчи баскетбольной Суперлиги

Команды укрепились на позиции лидеров турнирной таблицы.

В Киеве и Южном завершились матчи очередного тура украинской баскетбольной Суперлиги, в которых "Будивельник" обыграл "Черкасские Мавпы" (76:68), а "Химик" обыграл в дерби Одесской области БИПА (80:66), сообщает официальный сайт турнира. Химик — БИПА 80:66 (24:15, 20:18, 18:12, 18:21) Химик: Смит (18 + 6 передач), Сидоров (4), Конев (12 + 6 подборов + 3 блок-шота), Петров (10 + 10 подборов + 2 блок-шота), Лав (8 + 9 подборов) — старт; Антипов (9), Беджарано (8), Рябчук (6), Беликов (5), Прокопенко (0). БИПА: Артамонов (14 + 5 подборов + 5 передач), Слипенчук (9 + 4 передачи), Фандерберк (15 + 6 подборов + 5 передач), Костюченко (0), Челован (9) — старт; Жуковский (5), Ткаченко (4), Розенцвит (3), Антонец (3), Волчанов (2), Ягодин (2). Будивельник — Черкасские Мавпы 76:68 (17:12, 19:17, 17:17, 23:22) Будивельник: Зотов (0 + 5 подборов + 4 передачи + 4 перехвата), Дугат (15 + 3 перехвата), Крутоус (19 + 6 подборов), Стефенс (11 + 7 подборов + 4 передачи), Анисимов (15 + 6 подборов) — старт; Буцкий (7), Завадский (5), Приймак (2), Луценко (2), Горбенко (0). Черкасские Мавпы: Руслов (0), Сизов (5), Кальниченко (11 + 9 подборов + 4 потери), Чумаков (15), Скапинцев (3) — старт; Ившин (12 + 3 перехвата), Кольченко (11), Мирошниченко (7 + 10 передач), Дэвис (4), Ткаченко (0).

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