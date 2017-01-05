"Голден Стейт" обыграл "Портленд" в самом результативном матче дня НБА

В ночь на четверг в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись семь матчей, в самом результативном из которых "Голден Стейт" обыграл "Портленд", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 125:117.

"Уорриорз" на равных с соперником провел первую половину матча, а решающей оказалась третья четверть, которую "Голден Стейт" выиграли с преимуществом в 9 очков - 30:21.

30 очков и более в этом матче набрали сразу два игрока "воинов". На счету Стефена Карри 35 баллов, Кевина Дюранта - 30.

Шарлотт — Оклахома 123:112 (27:22, 33:33, 27:33, 36:24)

Шарлотт: Батум (28 + 4 передачи), Уокер (20 + 9 передач), Камински (17 + 6 подборов), Кидд-Гилкрист (14 + 11 подборов), Сешнс (9), Лэмб (9), Уильямс (8 + 8 подборов), Хоус (8).

Оклахома: Уэстбрук (33 + 15 подборов + 8 передач + 4 потери), Кантер (22 + 8 подборов), Адамс (18 + 12 подборов), Оладипо (18 + 5 передач).

Орландо — Атланта 92:111 (26:23, 21:29, 18:26, 27:33)

Орландо: Гордон (15 + 10 подборов), Пэйтон (15 + 6 передач), Фурнье (14), Вучевич (10 + 6 подборов + 6 передач), Грин (10), Ибака (9 + 11 подборов), Микс (8).

Атланта: Шредер (18 + 6 подборов + 7 передач), Бэйзмор (17 + 4 передач), Миллсэп (16 + 6 подборов + 4 передачи + 4 перехвата), Ховард (13 + 12 подборов), Хардуэй (12), Дилэйни (11), Мускала (8), Сефолоша (8 + 5 подборов).

Нью-Йорк Никс — Милуоки 104:105 (25:27, 27:25, 35:21, 17:32)

Никс: Энтони (30 + 11 подборов + 7 передач), Роуз (15 + 4 передачи), Кузминскас (15), Ли (11), О’Куинн (8), Ноа (8 + 16 подборов).

Милуоки: Адетокунбо (27 + 13 подборов + 4 передачи), Монро (18 + 9 подборов + 4 передачи + 3 перехвата), Паркер (15), Телетович (13), Брогдон (12 + 6 подборов + 8 передач), Терри (8).

Кливленд — Чикаго 94:106 (23:16, 23:36, 28:31, 20:23)

Кливленд: Джеймс (31 + 8 подборов + 7 передач + 5 потерь), МакРэй (21), Фрай (15 + 5 подборов), Фелдер (9 + 5 подборов).

Чикаго: Батлер (20 + 6 подборов + 8 передач), Гибсон (18 + 7 подборов), Макдермотт (17 + 6 подборов), Миротич (16), Картер-Уильямс (13), Уэйд (10 + 4 передачи).

Сакраменто — Майами 102:107 (25:30, 34:34, 22:23, 21:20)

Сакраменто: Аффлало (15), Темпл (15), Лоусон (15 + 6 передач), Толливер (14), Казинс (13 + 6 подборов + 4 передачи), Барнс (12 + 7 подборов + 5 передач + 4 потери), Коллисон (10).

Майами: Т.Джонсон (23 + 6 подборов), Драгич (19 + 7 передач), Д.Джонсон (14 + 6 подборов + 6 передач), Эллингтон (13), Ричардсон (9 + 8 подборов + 4 передачи), Бэббитт (9).

Клипперс — Мемфис 115:106 (30:29, 23:34, 36:22, 26:21)

Клипперс: Риверс (28 + 7 передач), Кроуфорд (22 + 4 передачи), Редик (19), Джордан (18 + 20 подборов), Фелтон (11 + 6 передач + 4 перехвата), Мба а Муте (9).

Мемфис: Газоль (23 + 6 передач), Конли (17 + 12 передач), Аллен (13 + 6 подборов), Рэндолф (13), Картер (11 + 7 подборов), Дэниэлс (9), Эннис (8 + 6 подборов).

Голден Стэйт — Портленд 125:117 (40:33, 29:37, 30:21, 26:25)

Голден Стэйт: Карри (35 + 7 подборов + 5 передач), Дюрант (30 + 5 подборов + 4 передачи + 3 блок-шота), Томпсон (14), Пачулия (13 + 3 блок-шота), Грин (9 + 7 подборов + 11 передач + 3 перехвата), Ливингстон (9).

Портленд: Макколум (35 + 9 подборов + 5 передач + 5 потерь), Крэбб (18 + 5 передач), Пламли (16 + 10 подборов + 4 передачи + 3 перехвата), Амину (12 + 7 подборов + 5 передач), Тернер (11), Харклесс (10 + 7 подборов).