"Финикс" украинца Лэня обыграл "Майами" в матче чемпионата НБА

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись восемь матчей, в одном из которых "Финикс Санз" украинца Алексея Лэня обыграл "Майами Хит", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 99:90.

"Финикс" выиграл первую половину матча с весьма скромным преимуществом "+4", а в третьей четверти сумел существенно оторваться от соперника в счете - 27:14. "Майами" предпринял камбек, но больше чем на 8-очковое преимущество так и не наиграл.

Лэнь сделал немалый вклад в успех своей команды, набрав 9 очков, совершив 8 подборов и 3 блок-шота за 16 минут игрового времени.

Филадельфия – Миннесота 93:91 (29:16, 28:26, 22:26, 14:23)

Ф: Эмбиид (25 + 8 подборов), Ильясова (19), Ковингтон (13 + 10 подборов), Шарич (8 + 7 подборов), Ноэль (8), Стаускас (8), Макконнелл (6 + 7 подборов + 8 передач)

М: ЛаВин (28), Таунс (23 + 15 подборов), Дьенг (10 + 9 подборов), Мухаммад (10), Уиггинс (8)

Бостон – Юта 115:104 (28:29, 26:16, 31:29, 30:30)

Б: Томас (29 + 15 передач), Краудер (21), Хорфорд (21), Брэдли (14), Браун (10), Смарт (9), Олинык (5 + 7 подборов)

Ю: Хэйворд (23), Джонсон (17), Диао (15), Фэйворс (12 + 7 передач), Худ (9), Мак (8), Гобер (8 + 13 подборов)

Детройт – Индиана 116:121 (28:36, 32:30, 32:26, 24:29)

Д: Харрис (22), Джексон (20 + 7 подборов + 12 передач), Драммонд (20 + 14 подборов),Колдуэлл-Поуп (16), Луэр (14 + 7 подборов), Моррис (14)

И: Джордж (32), Тиг (17 + 8 передач + 5 потерь), Тернер (17 + 7 подборов), Эллис (16), Серафин (10), Робинсон (8), Янг (8)

Даллас – Вашингтон 113:105 (28:29, 33:38, 26:21, 26:17)

Д: Барнс (26 + 7 подборов), Уильямс (21 + 6 передач + 5 потерь), Харрис (17), Карри (16), Мэттьюз (12), Новицки (11 + 9 подборов), Пауэлл (8)

В: Уолл (27 + 8 передач), Бил (25 + 6 передач), Портер (13), Моррис (13), Гортат (12 + 16 подборов), Убре (8)

Сан-Антонио – Торонто 110:82 (29:18, 31:23, 28:17, 22:24)

СА: Леонард (25), Олдридж (23 + 8 подборов + 6 передач), Паркер (15 + 8 передач), Ли (8), Газоль (5 + 4 блок-шота)

Т: ДеРозан (26), Росс (17), Джозеф (11), Кэрролл (10), Лаури (6), Пелтль (4 + 9 подборов),

Денвер – Сакраменто 113:120 (28:29, 23:31, 37:34, 25:26)

Д: Галлинари (24), Йокич (18 + 7 подборов), Нуркич (16), Харрис (15), Артур (12), Чендлер (10), Мудиай (5 + 6 передач)

С: Казинс (31 + 6 передач), Коллисон (26 + 7 передач), Аффлало (19), Куфос (18), Темпл (8)

Финикс – Майами 99:90 (28:29, 28:23, 27:14, 16:24)

Ф: Букер (27 + 6 потерь), Крисс (18), Бледсо (17 + 7 передач), Барбоза (10), Лэнь (9 + 8 подборов), Чендлер (5 + 20 подборов)

М: Драгич (24 + 9 передач + 5 потерь), Рид (22 + 18 подборов), Эллингтон (12), Ричардсон (11), Макгрудер (8)

Лос-Анджелес Лейкерс — Мемфис Гриззлис 116:102 (22:20, 35:28, 34:29, 25:25)

ЛАЛ: Янг (20), Рэндл (19 + 14 подборов + 11 передач), Расселл (18 + 6 передач), Кларксон (16 + 7 подборов), Уильямс (14), Мозгов (14), Денг (3 + 6 подборов + 6 передач)

М: Газоль (22 + 7 передач + 6 подборов), Конли (21), Картер (12), Рэндольф (11 + 9 подборов), Харрисон (10)