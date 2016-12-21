НБА. "Сан-Антонио" чудом вырвал победу в техасском дерби, Казинс набрал 55 очков за "Сакраменто" (результаты матчей)

Команда "Сан Антонио Сперс" одержала волевую победу над "Хьюстон Рокетс" в центральном матче дня Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча двух команд из штата Техас завершилась со счетом 102:100, причем еще за 4,5 минуты до конца встречи "Сперс" проигрывали с разницей в 13 очков.

В составе "Сан-Антонио" сразу шесть человек набрали 10 или более очков. Самым результативным игроком "Рокетс" стал Джеймс Харден, на счету которого 31 балл - благодаря этому показателю он опередил в списке лучших бомбардиров команды в истории знаменитого китайца Яо Мина.

В других матчах отметим победу в овертайме лидера Восточной конференции "Кливленда" над "Милуоки" 114:108, а также успех центрового "Сакраменто" ДеМаркуса Казинса, который во встрече с "Портлендом" (126:121) набрал 55 очков. До персонального рекорда Казинсу не хватило всего одного очка.

Результаты матчей:

Хьюстон - Сан-Антонио 100:102 (24:26, 21:26, 33:19, 22:31)

Х: Харден (31 + 10 подборов + 7 передач), Ариза (16 + 6 подборов + 4 перехвата), Гордон (13), Нене (10 + 7 подборов Деккер (10 + 7 подборов)

САС: Леонард (21 + 5 подборов), Олдридж (17 + 10 подборов), Миллс (13), Грин (12), Жинобили (12), Газоль (10 + 10 подборов).

Милуоки - Кливленд 108:114 OT (27:35, 26:22, 25:27, 22:16, 8:14)

М: Паркер (30 + 9 подборов), Адетокумбо (25 + 13 подборов), Хенсон (14 + 8 подборов);

К: Джеймс (34 + 12 подборов + 7 передач), Ирвинг (28 + 5 подборов + 5 передач), Фрай (15), Томпсон (10 + 12 подборов).

Сакраменто - Портленд 126:121 (27:35, 33:37, 33:27, 33:22)

С: Казинс (55 + 13 подборов), Лоусон (16 + 8 передач), Толливер (11), Аффлало (11), Коллисон (10);

П: МакКоллум (36), Пламли (27 + 13 подборов + 5 передач), Лиллард (24 + 15 передач), Харклс (11 + 10 подборов).

Филадельфия - Нью-Орлеан 93:108 (23:15, 21:42, 25:27, 24:24)

Ф: Ильясова (14), Хендерсон (13), Ковингтон (11 + 8 подборов), Окафор (11 + 7 подборов), Эмбиид (11 + 6 подборов), Макконнелл (10);

НО: Дэвис (31 + 16 подборов), Джонс (17 + 10 подборов), Мур (15), Холидэй (12 + 9 передач), Хилд (10), Фрэйзер (10 + 6 передач).

Шарлотт - Лейкерс 117:113 (35:41, 24:32, 35:23, 23:17)

Ш: Уокер (28 + 8 подборов + 10 передач), Батюм (23 + 10 передач), Уильямс (15 + 5 подборов), Белинелли (13), Камински (11), Зеллер (11);

ЛАЛ: Кларксон (25 + 5 передач), Янг (24), Уильямс (16 + 8 передач), Расселл (15 + 5 подборов + 5 передач), Денг (11 + 7 подборов), Нэнс (10).

Торонто - Бруклин 116:104 (29:23, 35:23, 27:26, 25:32)

Т: Лаури (23 + 8 передач), Пауэлл (21), Кэрролл (17), ДеРозан (15), Джозеф (11 + 7 подборов), Валанчюнас (10 + 14 подборов);

Б: Холлис-Джефферсон (19 + 6 подборов), Динуидди (14), Лин (12), Букер (11 + 5 подборов).

Нью-Йорк - Индиана 118:111 (20:24, 34:35, 30:28, 34:24)

НЙ: Энтони (35), Роуз (24 + 6 передач), Порзингис (21 + 8 подборов), Ноа (11 + 11 подборов);

И: Тернер (21 + 9 подборов + 4 блок-шота), Янг (21 + 7 подборов), Джефферсон (18), Тиг (17 + 7 подборов + 12 передач), Джордж (16), Майлз (11 + 7 подборов).

Майами - Орландо 130:136 OT (28:27, 36:30, 25:28, 20:24, 21:27)

М: Уайтсайд (32 + 15 подборов + 5 блок-шотов), Джонсон (32 + 5 подборов), Драгич (19), Уинслоу (13), Дж. Джонсон (12 + 8 подборов + 6 передач);

О: Фурнье (26 + 5 подборов), Вучевич (26 + 12 подборов), Пэйтон (22 + 6 передач), Ибака (20 + 9 подборов), Грин (14), Гордон (12 + 5 подборов).

Мемфис - Бостон 109:112 OT (22:15, 23:16, 26:31, 26:35, 12:15)

М: Газоль (24 + 7 подборов + 6 передач), Дэниелс (24), Конли (19 + 5 подборов + 8 передач), Аллен (10 + 8 подборов);

Б: Томас (44 + 6 передач), Хорфорд (17 + 14 подборов), Брэдли (16), Краудер (13 + 7 подборов), Олиник (10).

Голден Стейт - Юта 104:74 (19:15, 36:18, 27:21, 22:20)

ГС: Карри (25), Дюрант (22), Томпсон (17), Грин (15 + 11 подборов)

Ю: Джонсон (14), Гобер (11 + 16 подборов), Инглз (11), Лайлз (11).

Лос-Анджелес Клипперс - Денвер 119:102 (36:26, 32:27, 27:19, 24:30)

ЛАК: Редик (27), Пол (16 + 15 передач + 8 подборов), Мба а Муте (14), Джордан (13 + 13 подборов), Шпейтс (10);

Д: Бартон (22), Галлинари (17), Фарид (15 + 11 подборов), Чендлер (13).