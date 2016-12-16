"Финикс" украинца Лэня в восьмой раз подряд уступил "Сан-Антонио"

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись пять матчей, в одном из которых "Финикс Санс" уступил "Сан-Антонио Сперз", проиграв этой команде в восьмой раз подряд, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 92:107.

"Солнечные" неудачно начали матч, проиграв первую половину с общей разницей в 8 очков - 20:23 и 23:28. Тем не менее "Финикс" сумел существенно сократить отставание от соперника в третьей четверти (28:23) и сохранил интригу до последней 12-минутки. Впрочем, заключительный отрезок игры команде совсем неудался - 21:33.

Украинский легионер "Финикса" Алексей Лэнь пропускал второй матч подряд из-за травмы бедра.

Милуоки – Чикаго 108:97 (30:18, 34:27, 24:21, 20:31)

М: Адетокумбо (30 + 14 подборов + 3 перехвата), Паркер (28 + 5 подборов), Телетович (13), Деллаведова (9 + 9 передач), Хенсон (4 + 10 подборов).

Ч: Батлер (21), Уэйд (20 + 6 передач), Гибсон (19), Рондо (5 + 8 передач).

Нью-Орлеан – Индиана — 102:95 (24:20, 22:30, 25:24, 31:21)

НО: Дэвис (35 + 16 подборов + 5 блок-шотов), Хилд (21), Холидэй (16 + 7 подборов + 14 передач), Джонс (10 + 11 подборов)

И: Тернер (26 + 8 подборов), Тиг (21 + 6 подборов + 10 передач), Джордж (18 + 5 потерь), Джефферсон (14 + 5 подборов), Янг (7 + 9 подборов).

Денвер – Портленд — 132:120 (38:28, 36:28, 26:29, 32:35)

Д: Галлинари (27), Харрис (18 + 6 передач), Чендлер (17 + 8 подборов), Нельсон (15), Бартон (15), Йокич (13 + 5 передач), Мудиай (10), Фарид (11 + 9 подборов).

П: Лиллард (40 + 10 передач + 5 потерь), Макколлум (23), Пламли (19 + 7 подборов).

Финикс – Сан-Антонио — 92:107 (20:23, 23:28, 28:23, 21:33)

Ф: Букер (17 + 5 передач), Бледсоу (14 + 5 передач), Найт (11), Крисс (10), Дадли (10)

САС: Леонард (18 + 10 подборов), Пау Газоль (18 + 9 подборов), Олдридж (14 + 7 подборов + 5 потерь), Паркер (11), Дедмон (11 + 9 подборов)

Голден Стэйт – Нью-Йорк — 103:90 (32:25, 27:20, 29:21, 15:24)

ГС: Томпсон (25 + 5 подборов), МакГи (17), Дюрант (15 + 14 подборов + 8 передач), Ливингстон (10), Карри (8 + 10 подборов + 8 передач), Грин (5 + 11 подборов + 7 передач).

НЙ: Холидэй (15 + 6 перехватов), Бэйкер (13), Дженнингс (10 + 7 подборов + 7 передач), Ноа (6 + 10 подборов)