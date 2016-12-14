НБА: "Финикс" обыграл "Нью-Йорк" без украинца Лэня в составе

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись шесть матчей, в одном из которых "Финикс Санс" в отсутствие украинского легионера Алексея Лэня обыграл "Нью-Йорк Никс", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 113:111 в овертайме.

"Солнечные" уверенно вели игры на протяжении трех четвертей, выиграв их, соответственно, со счетом 31:25, 23:21 и 31:27. И когда до победы оставалось продержаться всего одну четверть - 12 минут - команда неожиданно позволила сопернику перехватить инициативу и полностью растеряла свой 12-очковый перевес - 16:28. Тем не менее, в овертайме "Санс" все-таки "дожал" команду из Нью-Йорка - 12:10.

Алексей Лэнь впервые не вышел на площадку в нынешнем сезоне НБА. Игрок пропустил тренировку перед матчем из-за микротравмы бедра, полученной в предыдущей игре против "Нью-Орлеана".

Кливленд – Мемфис — 103:86 (32:20, 26:23, 15:15, 30:28)

К: Лав (29 + 13 подборов), Джей Ар Смит (23 + 5 подборов), Джеймс (23 + 6 подборов + 8 передач + + 3 перехвата + 6 потерь)

М: Рэндолф (18 + 5 подборов), Харрисон (13 + 5 передач), Уильямс (13 + 6 подборов), Мартин (8 + 10 подборов).

Атланта – Орландо — 120:131 (34:35, 28:37, 34:27, 24:32)

А: Ховард (20 + 16 подборов + 5 потерь), Шредер (19 + 13 передач), Сефолоша (17 + 5 подборов), Миллсэп (17 + 9 подборов + 5 передач), Хардуэй (12), Корвер (12).

О: Ибака (29), Фурнье (23 + 6 передач), Пэйтон (26 + 14 передач), Микс (20), Грин (16), Бийомбо (7 + 9 подборов).

Чикаго – Миннесота — 94:99 (38:22, 18:30, 19:26, 19:21)

Ч: Батлер (27 + 9 подборов + 6 передач + 3 перехвата), Лопес (14 + 5 подборов + 4 блок-шота), Уэйд (12 + 5 подборов + 8 передач), Гибсон (10).

М: ЛаВин (24 + 6 передач), Уиггинс (23 + 9 подборов), Дьонг (16 + 7 подборов), Таунс (16 + 12 подборов + 3 блок-шота), Рубио (11 + 10 передач).

Нью-Орлеан – Голден Стэйт — 109:113 (35:29, 30:29, 29:37, 15:18)

НО: Дэвис (28 + 8 подборов + 5 блок-шотов + 6 потерь), Гэллоуэй (20 + 5 подборов), Фрэйзер (13 + 8 передач), Хилл (12 + 6 подборов), Холидэй (10 + 8 подборов + 6 передач + 4 перехвата), Джонс (8 + 10 подборов)

ГС: Карри (30 + 7 передач), Дюрант (27), Томпсон (17), Грин (12 + 12 подборов + 10 передач + 4 перехватов), Игудала (6 + 9 подборов).

Финикс – Нью-Йорк — 113:111 OT (31:25, 23:21, 31:27, 16:28, 12:10)

Ф: Бледсоу (31 + 6 подборов + 8 передач + 5 потерь), Крисс (14 + 12 подборов), Найт (14), Такер (13 + 7 подборов + 3 перехвата), Чендлер (13 + 23 подбора), Букер (12).

НЙ: Порзингис (34 + 8 подборов + 3 перехвата + 3 блок-шота), О’Куинн (22 + 14 подборов), Ли (14), Энтони (13 + 6 подборов + 5 передач), Ноа (8 + 8 подборов)

Портленд – Оклахома-Сити — 114:95 (32:31, 36:21, 24:19, 22:24)

П: Пламли (18 + 7 подборов), Лиллард (17 + 9 передач), Макколлум (15), Харклесс (15 + 5 перехватов), Теренер (14), Крэбб (11)

ОС: Уэстбрук (20 + 6 передач), Адамс (14), Грант (11).