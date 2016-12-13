Впервые за пять лет в Украине состоится Матч всех звезд баскетбола
18:16, 13 декабря 2016Баскетбол
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Матч состоится весной 2017-го года.
В Украину возвращается Матч звезд / fbu.kiev.ua
Весной следующего года состоится Матч Звезд украинского баскетбола. Такое решение принято на заседании Президиума ФБУ, сообщает официальный сайт федерации.
Звездный вечер состоится в марте-апреля. Точная дата пока не определена.
Президент ФБУ Михаил Бродский предложил отойти от принципа формирования команд участниц Матча Звезд украинцы против легионеров. Команды будут формироваться по географическому распределению Север – Юг. На президиуме ФБУ говорили и о городе проведения Матча Звезд. Сейчас есть несколько вариантов, в частности Одесса и Днепр.
Последний Матч Звезд в украинском баскетболе проводился в 2012-м году, когда звездный вечер принимал столичный Дворец Спорта.
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