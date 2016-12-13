Впервые за пять лет в Украине состоится Матч всех звезд баскетбола

Весной следующего года состоится Матч Звезд украинского баскетбола. Такое решение принято на заседании Президиума ФБУ, сообщает официальный сайт федерации.

Звездный вечер состоится в марте-апреля. Точная дата пока не определена.

Президент ФБУ Михаил Бродский предложил отойти от принципа формирования команд участниц Матча Звезд украинцы против легионеров. Команды будут формироваться по географическому распределению Север – Юг. На президиуме ФБУ говорили и о городе проведения Матча Звезд. Сейчас есть несколько вариантов, в частности Одесса и Днепр.

Последний Матч Звезд в украинском баскетболе проводился в 2012-м году, когда звездный вечер принимал столичный Дворец Спорта.