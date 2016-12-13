Хозяева площадки одержали победы во всех семи матчах дня НБА

В ночь на вторник Национальной баскетбольной ассоциации состоялись семь матчей, в которых победы одерживали только хозяева площадки, сообщает официальный сайт лиги.

Самым результативным стал матч в Лос-Анджелесе, где "Клипперс" принимали "Портленд Трейл Блэйзерс" и одрежали победу с минимльным счетом - 121:120.

Хозяева площадки ударно начали матч, уже по итогам первой четверти заработав 11-очковое преимущество - 38:27. После этого "Клипперс" провалили вторую четверть (18:33), вновь вырвались вперед в третьей 12-минутке (33:26) и ужержали свой перевес в заключительной четвертой 12-минутке, несмотря на проигры самой четверти, 32:34.

Самым результативным игроком в "Клипперс" и матче в целом стал Гриффин (26 очков + 12 подборов + 6 передач).

Индиана – Шарлотт 110:94 (25:20, 20:23, 31:30, 34:21)

И: Джордж (22), Тернер (22 + 7 подборов + 4 блок-шота), Тиг (16 + 11 передач), Стаки (14), Майлз (11), Янг (9)

Ш: Белинелли (14), Уильямс (13), Батюм (13 + 10 подборов), Уокер (12), Зеллер (8 + 7 подборов), Кидд-Гилкрист (6 + 10 подборов)

Торонто – Милуоки 122:100 (33:23, 36:26, 23:33, 30:18)

Т: ДеРозан (30), Росс (25), Лаури (18 + 7 передач + 5 потерь), Кэрролл (13 + 7 подборов), Валанчюнас (11 + 13 подборов), Джозеф (6 + 7 передач)

М: Адетокумбо (30 + 8 подборов + 5 передач + 3 перехвата), Паркер (27), Монро (11), Хенсон (7 + 3 блок-шота), Телетович (4 + 8 подборов), Деллаведова (2 + 10 передач)

Майами – Вашингтон 112:101 (28:29, 31:24, 22:29, 31:19)

М: Драгич (34 + 5 подборов + 5 передач), Уайтсайд (17 + 16 подборов), Дж. Джонсон (14), Джонсон (11), Эллингтон (11 +5 передач), Ричардсон (10), Макробертс (7 + 8 подборов)

В: Уолл (30 + 8 передач), Бил (29 + 4 перехвата), Моррис (10), Портер (9), Гортат (7 + 10 подборов)

Хьюстон – Бруклин 122:118 (29:24, 24:19, 37:42, 32:33)

Х: Харден (36 + 8 подборов + 11 передач), Гордон (24 + 6 потерь), Андерсон (19 + 6 подборов), Нене (12 + 6 подборов), Беверли (11 + 5 подборов + 5 передач), Капела (8 + 6 подборов), Ариза (7 + 3 перехвата + 2 блок-шота)

Б: Лопез (26), Килпатрик (17 + 7 потерь), Уайтхэд (13), Холлис-Джефферсон (11), Букер (10 + 13 подборов + 4 перехвата), Лин (10 + 7 передач), Харрис (9 + 7 подборов)

Даллас – Денвер 112:92 (27:19, 38:24, 27:24, 20:25)

Дал: Мэттьюз (25), Барнс (18), Уильямс (17 + 8 передач), Финни-Смит (13 + 9 подборов), Андерсон (11 + 6 подборов),Сет Карри (10), Межри (7 + 8 подборов + 4 блок-шота)

Ден: Йокич (27 + 11 подборов), Мудиай (17), Мюррэй (15 + 6 подборов), Галлинари (12 + 8 подборов)

Сакраменто – Лос-Анджелес Лейкерс 116:92 (31:24, 18:34, 39:13, 28:21)

С: Казинс (31 + 16 подборов +5 передач + 9 потерь), Коллисон (20), Темпл (16), Касспи (13 + 6 подборов), Куфос (10 + 7 подборов), Лоусон (8 + 6 подборов + 5 передач + 4 перехвата)

Л: Расселл (17), Денг (16), Кларксон (15), Уильямс (14), Мозгов (8 + 6 подборов), Рэндл (2 + 8 подборов)

Лос-Анджелес Клипперс – Портленд Трейл Блэйзерс – 121:120 (38:27, 18:33, 33:26, 32:34)

ЛАК: Гриффин (26 + 12 подборов + 6 передач), Пол (21 + 14 передач), Редик (19), Кроуфорд (14), Фелтон (10), Мба а Муте (10), Джордан (9 + 12 подборов + 3 перехвата + 3 блок-шота)

П: МакКоллум (25), Лиллард (24 + 8 передач), Пламли (18 + 7 подборов + 6 передач + 5 блок-шотов), Тернер (15 + 6 передач), Крэбб (13), Амину (10)