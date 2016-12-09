Женская сборная Украины узнала соперников по Евробаскету-2017
19:23, 09 декабря 2016Баскетбол
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Украинки сыграют с командами Венгрии, Чехии и Испании.
Сборная Украины попала в группу с хозяевами Евробаскета / fiba.com
В Праге завершилась церемония жеребьевки Евробаскета-2017 среди женских команд, по итогам которого сборная Украины попала в Группу А, сообщает официальный сайт соревнований.
Соперницами украинок на первой стадии соревнований станут хозяйки турнира - команда Чехии, а также сборные Испании и Венгрии.
Состав других групп выглядит так:
Группа В - Беларусь, Турция, Словакия, Италия.
Группа С - Сербия, Словения, Франция, Греция.
Группа D - Латвия, Бельгия, Черногория, Россия.
36-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин, будет проводиться в Чехии с 16 по 27 июня 2017 года
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