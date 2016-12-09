Женская сборная Украины узнала соперников по Евробаскету-2017

В Праге завершилась церемония жеребьевки Евробаскета-2017 среди женских команд, по итогам которого сборная Украины попала в Группу А, сообщает официальный сайт соревнований.

Соперницами украинок на первой стадии соревнований станут хозяйки турнира - команда Чехии, а также сборные Испании и Венгрии.

Состав других групп выглядит так:

Группа В - Беларусь, Турция, Словакия, Италия.

Группа С - Сербия, Словения, Франция, Греция.

Группа D - Латвия, Бельгия, Черногория, Россия.

36-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин, будет проводиться в Чехии с 16 по 27 июня 2017 года