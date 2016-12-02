Украинский баскетболист Кравцов побил рекорд чемпионата Испании

13:24, 02 декабря 2016
Баскетбол
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Игрок сборной Украины лучше всех реализовывает броски с игры.

BeoBasket

Центровой сборной Украины и испанской «Валенсии» Вячеслав Кравцов стал рекордсменом чемпионата Испании, сообщается на клубной странице в Facebook.

29-летний украинец реализовал 86.96% (20 из 23) бросков в первых десяти турах соревнований.

Предыдущий рекорд принадлежал центровому «Барселоны» Анте Томичу, который реализовал 78.57% бросков с игры.

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