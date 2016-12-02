Украинский баскетболист Кравцов побил рекорд чемпионата Испании
13:24, 02 декабря 2016Баскетбол
310
Игрок сборной Украины лучше всех реализовывает броски с игры.
Кравцов бьет рекорды в составе "Валенсии" / BeoBasket
Центровой сборной Украины и испанской «Валенсии» Вячеслав Кравцов стал рекордсменом чемпионата Испании, сообщается на клубной странице в Facebook.
29-летний украинец реализовал 86.96% (20 из 23) бросков в первых десяти турах соревнований.
Предыдущий рекорд принадлежал центровому «Барселоны» Анте Томичу, который реализовал 78.57% бросков с игры.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter