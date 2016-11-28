НБА. Лэнь и "Финикс" снова проиграли дома, "Кливленд" победил "Филадельфию" (результаты матчей)

Украинский центровой "Финикс Санс" Алексей Лэнь прошедшей ночью проиграл в очередном матче своей команды в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Его "Санс" уступили "Денвер Наггетс" со счетом 114:120, а сам Лэнь провел один из своих наименее результативных матчей в сезоне. За 29 минут на площадке он набрал 5 очков (реализация бросков с игры - 1/5) и 10 подборов. При этом, в отличии от прежних матчей, украинец начал матч не в стартовой пятерке, а на скамейке запасных.

Это поражение стало для "Финикса" третьим домашним подряд. На данный момент команда выиграла 5 из 18 матчей сезона и занимает предпоследнее место турнирной таблицы Западной конференции, опережая лишь "Даллас".

В другом матче дня действующий чемпион НБА "Кливленд" одержал победу над "Филадельфией" 112:108. Лидер команды ЛеБрон Джеймс сделал трипл-дабл, а самым результативным игроком "Кавальерс" стал защитник Кайри Ирвинг, набравший 39 очков.

Также отметим неожиданное поражение "Лос-Анджелес Клипперс" от "Индианы". Неудача калифорнийцев примечательна тем, что они заработали за матч всего 70 очков - так мало "Клипперс" не набирали ни в одном матче с 2003 года.

Результаты матчей:

Финикс - Денвер 114:120 (28:29, 15:34, 36:23, 35:34)

Ф: Бледсоу (35 + 6 подборов + 6 передач), Букер (30), Такер (21 + 8 подборов), Чендлер (10 + 15 подборов), Найт (11)... Лень (5 + 10 подборов).

Д: Чендлер (25 + 8 подборов), Нельсон (21 + 6 передач), Мудиай (19 + 6 передач), Фарид (14 + 9 подборов), Йокич (13 + 11 подборов).

Филадельфия - Кливленд 108:112 (30:24, 28:28, 23:25, 27:35)

Ф: Эмбиид (22 + 9 подборов), Окафор (14 + 9 подборов), Ильясова (13 + 6 подборов), Хендерсон (13 + 5 подборов), Родригес (12 + 7 передач), Стаускас (11), Шарич (10);

К: Ирвинг (39), Джеймс (26 + 10 подборов + 13 передач), Лав (25 + 11 подборов), Томпсон (12 + 12 подборов).

Индиана - Клипперс 91:70 (23:20, 27:20, 26:18, 15:12)

И: Робинсон (17 + 6 подборов), Тернер (17 + 12 подборов), Джефферсон (16 + 8 подборов), Стаки (12 + 5 подборов), Янг (11 + 6 подборов);

ЛАК: Гриффин (16 + 9 подборов), Пол (13), Кроуфорд (12).

Лейкерс - Атланта 109:94 (21:32, 35:16, 28:28, 25:18)

ЛАК: Уильямс (21), Кларксон (18 + 5 передач), Янг (17), Нэнс (12 + 10 подборов);

А: Бэйзмор (20), Ховард (19 + 9 подборов), Шредер (11 + 8 передач), Корвер (10), Мускала (10 + 5 подборов).

Бруклин - Сакраменто 105:122 (35:31, 24:27, 18:34, 28:30)

Б: Килпатрик (22 + 5 подборов), Лопес (17 + 7 подборов), Богданович (13), Уайтхэд (11);

С: Казинс (37 + 11 подборов), Гэй (22 + 8 подборов + 8 передач), Коллисон (18), Лоусон (13).

Орландо - Милуоки 96:104 (29:36, 23:22, 20:21, 24:25)

О: Фурнье (27 + 6 подборов + 7 передач), Ибака (19 + 6 подборов), Вучевич (17 + 16 подборов), Пэйтон (16), Огастин (11 + 5 передач);

М: Хенсон (20 + 7 подборов), Адетокумбо (18 + 9 подборов), Бизли (13 + 6 подборов), Брогдон (12), Монро (11 + 7 подборов);

Даллас - Нью-Орлеан 91:81 (26:20, 18:22, 16:18, 31:21)

Д: Барнс (23 + 7 подборов), Мэттьюз (21), Андерсон (14 + 8 подборов), Карри (10 + 5 подборов);

НО: Дэвис (36 + 13 подборов), Холидэй (17 + 6 передач).

Портленд - Хьюстон 114:130 (35:35, 27:30, 31:31, 21:34)

П: Макколлум (28 + 7 передач), Лиллард (27 + 5 подборов + 5 передач), Харклесс (18), Тернер (15 + 6 подборов), Пламли (11 + 8 подборов + 7 передач)

Х: Харден (38 + 10 передач), Гордон (26 + 5 подборов), Капела (21 + 9 подборов), Ариза (18), Андерсон (14 + 6 подборов).