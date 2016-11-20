Одесская "Бипа" выиграла седьмой раз подряд в баскетбольной Суперлиге, "Химик" победил в Кубке Украины (результаты матчей)

Баскетбольный клуб "Бипа" из Одессы выиграла седьмой раз подряд в чемпионате украинской Суперлиги и поднялась на четвертое место в турнирной таблицы.

Сегодня команда Вадима Пудзырея победила в овертайме МБК "Николаев" со счетом 88:82. Примечательно, что за 3 секунды до окончания основного времени "Николаев" уступал одно очко, но имел право на три штрафных броска. Однако форварды Артем Швец и Денис Иванов реализовали на дових лишь один бросок и, таким образом, позволили "Бипе" перевести игру в дополнительную пятиминутку.

Также отметим сегодняшнюю победу "Днепра" над харьковским "Политехником" (97:71), благодаря которой днепровцы вернулись на второе место в чемпионате. На третьей позиции теперь находится киевский "Будивельник".

Результаты матчей:

МБК Николаев – БИПА (Одесса) – 82:88 ОТ (14:18, 25:17, 10:19, 22:17, 11:17)

Н: Кушниров (30 + 8 подборов), Онуфриев (15 + 8 подборов), Тонченко (9 + 11 передач), Иванов (8);

Б: Фандерберк (30), Челован (14 + 8 подборов), Артамонов (12 + 5 подборов + 8 передач), Антонец (8 + 7 подборов), Ткаченко (8 + 7 подборов), Слипенчук (8).

Волыньбаскет (Луцк) - Черкасские Мавпы - 61:87 (21:22, 8:19, 13:20, 19:26)

ВБ: Рудаков (15 + 6 подборов), Чемякин (13 + 5 подборов), Тимощук (10 + 6 подборов);

ЧМ: Кальниченко (22), Чумаков (10 + 5 подборов), Харрис (11 + 6 подборов), Дэвис (9).

Днепр - Политехник (Харьков) - 97:71 (20:16, 23:18, 30:23, 24:14)

Дн: Ревзин (16 + 5 передач), Месяц (16), Загреба (15 + 9 подборов), Мишула (14 + 4 передачи), Ткачук (13 + 4 передачи), Тимофеенко (11 + 8 подборов + 9 передач);

П: Арабаджи (14 + 6 передач), Бест (12 + 6 подборов), Козлов (12 + 4 передачи), Столикер (11 + 12 подборов).

БК Запорожье - Кремень (Кременчуг) - 95:47 (21:10, 24:8, 19:21, 31:8)

З: Конате (34 + 13 подборов), Буренко (19 + 11 передач), Вадим Быков (14), Кондраков (8 + 6 передач);

Кр: Тищенко (21 + 10 подборов), Шостуха (7).

Турнирная таблица:

1. Химик (Южный) - 23 очков (12 матчей);

2. Днепр - 23 (13);

3. Будивельник (Киев) - 22 (13);

4. Бипа (Одесса) - 21 (13);

5. БК Запорожье - 21 (13);

6. Кривбасс (Кривой Рог) - 18 (11);

7. Черкасские Мавпы - 19 (13);

8. МБК Николаев - 18 (13);

9. Кремень (Кременчуг) - 14 (12);

10. Политехник (Харьков) - 13 (12);

11. Волыньбаскет (Луцк) - 13 (11).

Также сегодня состоялся последний матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором южненский "Химик" нанес повторное поражение киевской аматорской команде "Шаманы-МАУП". Счет игры 96:49.

Таким образом, в четвертьфинале южненцы встретятся с МБК "Николаев".

Химик (Южный) – Шаманы-МАУП (Киев) – 96:49 (16:17, 28:11, 19:17, 33:4)

Х: Беликов (18 + 8 подборов), Петров (17 + 10 подборов + 4 передачи), Антипов (15), Цикалюк (11 + 6 подборов), Прокопенко (11 + 6 передач)

Ш: Стефанишин (11 + 6 подборов), Гаркавенко (7), Павленко (7).