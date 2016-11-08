НБА. Лидер "Голден Стейт" побил 13-летний рекорд по трехочковым броскам, "Оклахома" победила "Майами"

Защитник "Голден Стейт Уорриорс" и самый ценный игрок двух предыдущих сезонов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефен Карри побил рекорд НБА по колиству заброшенных трехочковых за один матч.

Это случилось в матче против "Нью-Орлеан Пеликанс" (116:106). Карри набрал 46 очков, реализовав 13 трехочковых бросков. Таким образом, пал рекорд экс-защитника "Лейкерс" Коби Брайанта в 12 трехочковых за матч, который был установлен в 2003 году и повторен экс-форвардом "Кливленда" Донни Маршаллом в 2005 году.

В других матчах отметим победу "Оклахома-Сити Тандер" над "Майами Хит" (97:85). В этот раз главным героем "Оклахомы" стал не Рассел Уэстбрук, а турецкий центровой Энес Кантер, набравший 24 очка и 10 подборов.

Также добавим, что в матче "Филадельфии" и Юты" за "Джаз" две минуты на площадке провел украинский форвард Джоэль Боломбой. За отведенное ему время он успел сделать 3 подбора и блок-шот.

Результаты матчей:

Голден Стейт - Нью-Орлеан - 116:106 (28:24, 35:25, 21:29, 32:28)

ГС: Карри (46 + 5 передач + 5 подборов), Дюрант (22 + 5 передач), Грин (4 + 12 подборов + 12 передач), Томпсон (24)

НО: Дэвис (33 + 13 подборов), Мур (15 + 5 передач), Фрейзер (13 + 10 передач).

Оклахома-Сити - Майами - 97:85 (39:28, 16:19, 28:14, 14:24)

ОС: Кантер (24 + 10 подборов), Оладипо (17), Сабонис (15 + 10 подборов), Уэстбрук (14 + 5 подборов + 11 передач)

М: Дж. Джонсон (18 + 6 подборов), Драгич (11), Бэббит (11), Рид (11), Джонсон (10).

Филадельфия - Юта - 84:109 (24:30, 19:22, 18:25, 23:32)

Ф: Окафор (15), Эмбиид (14 + 9 подборов), Ковингтон (12 + 8 подборов), Ильясова (10);

Ю: Хэйворд (20 + 7 подборов), Худ (18), Фэйворс (16 + 14 подборов), Экзам (11)... Боломбой (0 + 3 подбора).

Вашингтон - Хьюстон - 106:114 (30:23, 17:33, 36:28, 23:30)

В: Уолл (21 + 5 подборов + 8 передач), Бил (20), Портер (20 + 8 подборов), Гортат (14 + 12 подборов), Убре (10)

Х: Харден (32 + 6 подборов + 14 передач), Андерсон (23 + 7 подборов), Ариза (15 + 5 подборов), Капела (14 + 6 подборов), Гордон (11).

Шарлотт - Индиана - 122:100 (43:34, 32:21, 24:23, 23:22)

Ш: Уокер (24 + 10 передач), Кидд-Гилкрист (13), Зеллер (13 + 5 подборов), Хоуз (13 + 13 подборов), Марв. Уильямс (12), Белинелли (12), Камински (11), Сешнс (10 + 7 передач);

И: Майлз (23), Джефферсон (12 + 9 подборов), Тернер (12 + 5 подборов), Джордж (10 + 7 подборов + 6 передач).

Чикаго - Орландо - 112:80 (37:24, 24:28, 27:11, 24:17)

Ч: Батлер (20 + 5 подборов + 7 передач), Уэйд (16), Гибсон (16 + 11 подборов), Макдермотт (11), Кэнан (10)

О: Гордон (15), Фурнье (13), Вучевич (11 + 6 подборов + 5 передач).

Клипперс - Детройт - 114:82 (33:15, 29:17, 29:21, 23:29)

ЛА: Пол (24 + 8 передач + 6 подборов), Реддик (20), Гриффин (13 + 10 подборов + 9 передач), Риверс (11), Фэлтон (10);

Д: Драммонд (15 + 12 подборов), Люэр (14 + 6 подборов), Харрис (12), Джонсон (11), Моррис (10).